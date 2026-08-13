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Andreea Ibacka, surprinsă de gestul lui Flo Rida pe scena UNTOLD: „Așa-i pe la evenimentele cu artiști mari, păi nu?”

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 13:29
Andreea Ibacka, surprinsă de gestul lui Flo Rida pe scena UNTOLD /Foto: instagram
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În weekendul ce a trecut Clujul a fost capitala distracției din România. Festivalul UNTOLD a adunat o mulțime de oameni, iar printre aceștia s-au numărat și numeroase vedete. Andreea Ibacka și-a făcut și ea prezența și s-a distrat de minune. Vedeta a fost cucerită de prestația lui Flo Rida, iar gestul făcut de celebrul artist a uimit-o pe fosta parteneră a lui Cabral.

În ultima zi de UNTOLD, rapper-ul american Flo Rida a fost cel mai așteptat artist pe scena principală a festivalului. Americanul s-a prezentat într-o formă de zile mari și nu i-a dezamăgit pe cei prezenți. Artistul și-a început concertul cu un sincer „Te iubesc, România” și a făcut un spectacol de zile mari.

Andreea Ibacka, surprinsă de gestul lui Flo Rida pe scena UNTOLD

Show-ul făcut de Flo Rida a fost unul incendiar. Artistul se simte bine alături de publicul din România, iar asta s-a văzut clar pe scena de la UNTOLD. Americanul a fost foarte atent la cei prezenți și chiar și-a lăsat o parte din fani să urce pe scenă alături de el.

Ei bine, se pare că și Andreea Ibacka a fost cucerită de show-ul făcut de artistul american. A dansat, a cântat, iar energia a fost la cote maxime. De asemenea, Flo Rida a surprins-o pe blondină atunci când, în concordanță cu versurile pe care le cânta, a aruncat cu un teanc de bani în public.

„FLO RIDA ARUNCĂ CU BANI ÎN PUBLIC. De dansat filmăm toți. Așa-i de regulă pe la evenimentele cu artiști mari, păi nu? De data aceasta am surprinzător de puține cadre din concert. Efectiv nu-mi puteam ține picioarele pe loc.

Flo Rida a fost concertul pe care nu știam că-l aștept. Știam piesele, evident. Nu știam că o să-mi placă atât de tare show-ul. Foarte simpatic cu publicul, vorbăreț, spontan, prezent, genul de artist care nu vine doar să-și cânte hiturile și să bifeze seara. Face spectacol, comunică, se joacă și îți dă senzația că petrece împreună cu tine”, a scris Andreea Ibacka, în mediul online.

Flo Rida a făcut senzație pe scena de la UNTOLD, iar momentele în care a interacționat cu fanii au fost numeroase. Artistul a aruncat, pe lângă bani, și cu mai mulți trandafiri în public și a invitat pe scenă fanii. Mai apoi, el a semnat o pereche de adidași pe care i-a aruncat în public, la fel cum a făcut și cu alte articole vestimentare. De asemenea, Flo Rida a făcut și o baie de mulțime, cântând din mijlocul festivalierilor, fiind purtat pe umeri de un membru din staff.

 

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Foto: Instagram

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