Cântăreața din România care primește zilnic mesaje RO-Alert: „Avioanele survolau deasupra noastră”

Raluca Blejușcă de la Angels este mamă a cinci copii și spune că s-a obișnuit cu alertele RO-ALERT care ajung tot mai des pe telefoanele familiei. Artista locuiește în Tulcea, într-o zonă în care mesajele transmise din cauza dronelor au devenit parte din rutina zilnică. Chiar și așa, nu ia în calcul să își părăsească orașul și spune că aici se simte acasă.

De la începutul războiului din Ucraina, familia Ralucăi Blejușcă a fost de mai multe ori avertizată prin sistemul RO-ALERT cu privire la posibilitatea ca obiecte să pătrundă în spațiul aerian din apropierea zonei. Mesajele îi îndeamnă pe oameni să rămână calmi și să se adăpostească, iar pentru cei care locuiesc în Tulcea au devenit o realitate cu care trebuie să conviețuiască.

Artista povestește că alertele pot fi primite chiar și de câteva ori într-o singură zi, ceea ce face ca toate telefoanele din locuință să sune simultan. Deși familia s-a obișnuit cu aceste momente, artista își amintește că au existat și situații care au provocat o teamă mai mare. Într-una dintre seri, avioanele care au survolat zona au fost suficient de aproape încât geamurile casei să se zguduie.

„În ultima perioadă primim alarme pe telefon, de 3-4 ori pe zi, vă dați seama cum se aud în casă atunci când sună toate telefoanele deodată. Deja ne-am obișunuit, de atâția ani. Îmi amintesc însă că într-o seară ne-am speriat mai tare. Primisem alarmă pe telefon, iar avioanele survolau deasupra noastră, ni s-au zgâlțâit geamurile casei.”, a spus Raluca Blejușcă pentru Click.ro.

Cânăreața nu își dorește să se mute din Tulcea

Cu toate acestea, Raluca Blejușcă nu intenționează să se mute. Familia, locuința și legătura cu orașul o fac să considere Tulcea locul potrivit pentru creșterea celor cinci copii.

Pentru viitor, artista își dorește ca, atunci când copiii vor merge la facultate, ei să ia în calcul orașe precum Iași sau Brașov. Le consideră mai liniștite și potrivite pentru studenție, însă își dorește ca familia să rămână unită cât mai mult timp.

„Nu aș vrea să ne mutăm din Tulcea, aici avem familia noastră, aici este locul nostru, iar în București, în niciun caz, e forfotă mare. Când vor mai crește copiii și vor pleca la facultate, aș vrea să aleagă Iașiul sau Brașovul, aerul e mai curat și zonele sunt mai liniștite. Ar vrea să stea undeva, la curte”, a mai spus cântăreața.

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