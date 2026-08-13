EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. Ultimele decizii ale conducerii. Ne pregătim de un scandal imens?!

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„Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu cu ultimele vești despre transferurile pe care le încearcă Dinamo!

Vedem cine mai vine și cine mai pleacă de la echipă: totul despre oferte și contraoferte și deciziile lui Nuno Campos!

Vorbim despre derby-ul cu Rapid și un nou scandal creat în social media care riscă să se lase cu sancțiuni mari pe stadion!

Azi, joi, de la 16:45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

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