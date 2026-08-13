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Influencerul care a fost interzis pe viață într-un lanț de supermarketuri: „Doar cumpăr alimente pentru oameni”

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 13:35
Influencerul care a fost interzis pe viață într-un lanț de supermarketuri: „Doar cumpăr alimente pentru oameni”
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Damon Darling, unul dintre influencerii americani cunoscuți pentru gesturile sale de generozitate, susține că a primit interdicție pe viață în magazinele Walmart, dar și în unitățile Sam’s Club și stațiile Murphy’s. Decizia a venit după un incident petrecut într-un magazin Walmart din Ohio care a stârnit un val de reacții în mediul online.

Influencerul, urmărit de milioane de persoane pe rețelele sociale, și-a construit notorietatea prin videoclipuri în care îi ajută pe oameni aflați la cumpărături, oferindu-se să le achite produsele. De această dată, însă, Darling a ajuns în centrul atenției după ce a fost scos dintr-un magazin și, potrivit propriilor declarații, i s-a transmis că nu mai poate intra în nicio unitate a companiei.

Damon Darling, dat afară dintr-un Walmart din Ohio

Incidentul a fost filmat și publicat ulterior în mediul online. În imagini, un angajat al magazinului îi cere influencerului să plece, în timp ce Darling susține că primise permisiunea unui manager pentru a filma și pentru a continua să cumpere produse pentru alți clienți. Situația a escaladat în momentul în care un polițist a intervenit.

Potrivit relatării influencerului, acesta i-ar fi comunicat că interdicția nu se aplică doar magazinului din Ohio, ci tuturor unităților Walmart, precum și magazinelor Sam’s Club și stațiilor Murphy’s. Surprins de situație, Darling a încercat să explice motivul pentru care se afla în magazin.

„Eu doar cumpăr alimente pentru oameni!”, a spus influencerul.

Videoclipul s-a viralizat rapid, iar urmăritorii lui au început să dezbată motivele pentru care acesta ar fi fost interzis în magazinele companiei.

Ce spune Walmart despre interdicția lui Damon Darling

Reprezentanții Walmart au oferit o versiune diferită față de cea prezentată de influencer. Compania susține că măsura nu are legătură cu gesturile sale caritabile sau cu faptul că le achită oamenilor cumpărăturile. Potrivit companiei, interdicția ar fi fost determinată de încălcări repetate ale politicilor magazinului, inclusiv comportamente considerate perturbatoare și acces neautorizat în anumite spații. Walmart nu a oferit public detalii suplimentare despre incidentele care ar fi stat la baza deciziei.

Astfel, situația a devenit rapid una controversată. În timp ce Darling susține că intențiile sale sunt exclusiv pozitive și că încearcă să-i ajute pe oamenii pe care îi întâlnește la cumpărături, compania spune că decizia are legătură cu respectarea regulilor interne.

Fanii au cerut boicotarea Walmart

După ce informația s-a răspândit online, numeroși urmăritori ai influencerului au reacționat și au criticat compania. Unii dintre aceștia au sugerat chiar boicotarea Walmart, considerând că Darling ar fi fost sancționat pentru gesturile sale de generozitate. Influencerul a ales însă să nu alimenteze conflictul. Deși s-a declarat dezamăgit de situație, le-a cerut fanilor să nu transforme incidentul într-o campanie împotriva companiei.

Într-o declarație acordată TMZ, Damon Darling a transmis că nu vrea să creeze probleme și că intenționează să respecte interdicția.

„Nu vreau probleme. Nu vreau ca oamenii să boicoteze Walmart. Nu vreau ca oamenii să nu mai cumpere de la Walmart”, a spus acesta.

Influencerul a explicat că își dorește ca activitatea sa să transmită „iubire și râsete”, nu să genereze conflicte.

Peste 10 milioane de oameni îi urmăresc activitatea

Damon Darling este cunoscut în special pentru videoclipurile filmate în magazine, în care se oferă să achite cumpărăturile unor persoane. Reacțiile celor ajutați sunt apoi surprinse și transformate în conținut pentru rețelele sociale. Popularitatea sa este uriașă. Influencerul are peste 3,4 milioane de urmăritori pe TikTok, mai mult de 5 milioane pe Facebook și aproximativ 2,6 milioane pe Instagram.

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