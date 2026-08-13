Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”

David Popvici s-a calificat în semifinalele probei de 200m liber la Campionatul European de la Paris, fiind la un pas să doboare recordul mondial în primii 50 de metri. Lăudând performanța tânărului, Dan Negru a avut un mesaj sugestiv către autoritățile din România.

Miercuri, 12 august, pentru a treia oară consecutiv, David Popovici a câștigat medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene. A încheiat cursa în 46.56 secunde, doborând un nou record al competiție.

Reacția lui Dan Negru după ce David Popovici s-a calificat în semifinala de 200 m

Reușita lui David Popovici a declanșat un val de reacții și felicitări în mediul online, dar un mesaj anume a reușit să atragă atenția. Dan Negru a taxat dur statul român, aducând în discuție nemulțumirea sa față de cum sunt redirecționați banii din impozite și cum ajuns aceștia să contribuie la finanțarea sportului.

Printr-o comparație și o analiză la „sânge”, prezentatorul de la Kanal D a pus în balanță milioanele de euro investite în fotbalul românesc cu lipsa acută de fonduri alocate activităților fizice și competiționale organizate în interiorul sistemului de învățământ: școli, licee și universități, în afara celor obligatorii de educație fizică.

„Când impozitele mele se vor duce către sportul școlar, abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare. Acum, banii mei se duc către sportul lipsit de performanță: fotbalul. Banii alocați de stat către fotbal ajung la 50-60 de milioane de euro anual! Fotbalul e Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat. Cea mai mare performanță a naționalei a fost sfertul de finală de la Mondialul din 94. Când bulgarii jucau semifinala. Fotbalul n-a atins niciun obiectiv. Nici nu cred că mai are vreunul, în afară de a irosi banii mei din impozite. În august îi premiem pe elevii olimpici la Nibiru, iar premierea mi-ar plăcea să o facă David. Și, lângă David, mi-ar plăcea să o văd pe Tamara Costache. Un nume uitat! În 1986, la doar 16 ani, Tamara devenea campioană mondială la înot. Era mai tânără decât Popovici când a ajuns campioană mondială. A bătut recordul mondial la 16 ani, apoi a doborât de patru ori recordul european! Trăiește în anonimat, la Ploiești. Altfel, aplaudați fotbalul. Pentru că, la noi, aplauzele nu sunt un barometru al valorii, ci al zgomotului”, a scris Dan Negru pe Facebook.

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