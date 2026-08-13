Acasă » Știri » Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”

Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”

De: Irina Vlad 13/08/2026 | 13:29
Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris: „Abia atunci performanța lui va avea valoare”
Dan Negru, mesaj pentru David Popovici după reușita de la Paris/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

David Popvici s-a calificat în semifinalele probei de 200m liber la Campionatul European de la Paris, fiind la un pas să doboare recordul mondial în primii 50 de metri. Lăudând performanța tânărului, Dan Negru a avut un mesaj sugestiv către autoritățile din România. 

Miercuri, 12 august, pentru a treia oară consecutiv, David Popovici a câștigat medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene. A încheiat cursa în 46.56 secunde, doborând un nou record al competiție.

Reacția lui Dan Negru după ce David Popovici s-a calificat în semifinala de 200 m

Reușita lui David Popovici a declanșat un val de reacții și felicitări în mediul online, dar un mesaj anume a reușit să atragă atenția. Dan Negru a taxat dur statul român, aducând în discuție nemulțumirea sa față de cum sunt redirecționați banii din impozite și cum ajuns aceștia să contribuie la finanțarea sportului.

Printr-o comparație și o analiză la „sânge”, prezentatorul de la Kanal D a pus în balanță milioanele de euro investite în fotbalul românesc cu lipsa acută de fonduri alocate activităților fizice și competiționale organizate în interiorul sistemului de învățământ: școli, licee și universități, în afara celor obligatorii de educație fizică.

„Când impozitele mele se vor duce către sportul școlar, abia atunci performanța lui David Popovici va avea valoare. Acum, banii mei se duc către sportul lipsit de performanță: fotbalul. Banii alocați de stat către fotbal ajung la 50-60 de milioane de euro anual!

Fotbalul e Domnul Goe al statului român: repetent mereu și, totuși, răsfățat. Cea mai mare performanță a naționalei a fost sfertul de finală de la Mondialul din 94. Când bulgarii jucau semifinala. Fotbalul n-a atins niciun obiectiv. Nici nu cred că mai are vreunul, în afară de a irosi banii mei din impozite.

În august îi premiem pe elevii olimpici la Nibiru, iar premierea mi-ar plăcea să o facă David. Și, lângă David, mi-ar plăcea să o văd pe Tamara Costache. Un nume uitat! În 1986, la doar 16 ani, Tamara devenea campioană mondială la înot. Era mai tânără decât Popovici când a ajuns campioană mondială. A bătut recordul mondial la 16 ani, apoi a doborât de patru ori recordul european! Trăiește în anonimat, la Ploiești. Altfel, aplaudați fotbalul. Pentru că, la noi, aplauzele nu sunt un barometru al valorii, ci al zgomotului”, a scris Dan Negru pe Facebook.

Ce aliment nu consumă niciodată David Popovici: „Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc”

Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici după aurul european: „Și-a confirmat statutul”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria
Știri
În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria
Tragedie în Italia! Filofteia din Botoșani a murit la doar 3 săptămâni după ce se angajase ca badantă
Știri
Tragedie în Italia! Filofteia din Botoșani a murit la doar 3 săptămâni după ce se angajase ca badantă
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat să sară peste bord după luni întregi pe mare
Digi24
Situație critică pe portavionul USS Abraham Lincoln. Membri ai echipajului ar fi încercat...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta
Click.ro
Mesajul Larisei Uță după ce a ieșit din sala de operație. Cum se simte vedeta
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv
Digi24
„Fiara din Balcani” încearcă să obțină eliberarea din închisoare, deși a fost sancționat de 28...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria
În ce oraș se va desfășura Eurovisionul 2027. Este o destinație preferată de români din Bulgaria
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat „Romeo” de pe Transfăgărășan ...
Explicația halucinantă a pensionarului SRI despre Anna. Cum a încercat „Romeo” de pe Transfăgărășan să iasă basma curată după ce familia l-a luat la întrebări
Tragedie în Italia! Filofteia din Botoșani a murit la doar 3 săptămâni după ce se angajase ca badantă
Tragedie în Italia! Filofteia din Botoșani a murit la doar 3 săptămâni după ce se angajase ca badantă
Iulia SCS, adevărul despre derapajul lui Gheboasă. Artistul ar fi izbucnit: „Dacă voiam să dau ...
Iulia SCS, adevărul despre derapajul lui Gheboasă. Artistul ar fi izbucnit: „Dacă voiam să dau în ea, mă ridicam și…”
Irina a dispărut din Spania! Polițiștii fac apel la populație să o găsească. Femeia de 47 de ani ...
Irina a dispărut din Spania! Polițiștii fac apel la populație să o găsească. Femeia de 47 de ani e căutată de 7 zile
Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, și-a comandat un iaht de 605 mil. €. Până e gata, ...
Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, și-a comandat un iaht de 605 mil. €. Până e gata, se plimbă cu Symphony, de „doar” 150 de milioane de dolari
Vezi toate știrile