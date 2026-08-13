Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982, la Constanța, iar astăzi își sărbătorește ziua de naștere. De la copilul care a părăsit România alături de mama sa și a încercat să se adapteze unei lumi complet noi, până la actorul în vârstă de 44 ani aclamat la Hollywood, parcursul său este unul impresionant.

Ajuns unul dintre cele mai cunoscute nume din cinematografia americană, Sebastian Stan a trecut de la rolurile din producții comerciale și universul Marvel la personaje complexe, transformări spectaculoase și filme care i-au adus unele dintre cele mai importante distincții din carieră.

Mai mult, actorul a devenit primul român care a câștigat un Glob de Aur pentru actorie, iar ulterior a obținut și o nominalizare la Oscar pentru interpretarea din „The Apprentice”.

Sebastian Stan, de la Constanța la Hollywood

Sebastian Stan s-a născut la Constanța, pe 13 august 1982. Părinții săi au divorțat când actorul era foarte mic, iar mama sa, profesoară de pian, a fost cea care i-a schimbat radical destinul. După Revoluția din 1989, aceasta a decis să plece din România împreună cu fiul ei. Prima oprire a fost Viena, unde au locuit aproximativ trei ani.

Ulterior, cei doi s-au mutat în Statele Unite, iar familia s-a stabilit la New York. Pentru Sebastian Stan, plecarea din România a fost însă dificilă. Actorul a povestit în mai multe rânduri că, fiind copil, nu a înțeles de ce trebuia să își lase în urmă locul natal și oamenii pe care îi cunoștea.

„Când ești copil, tot ce vrei e să te simți în siguranță. De multe ori nu m-am simțit în siguranță. Țin minte că eram copil și mama mi-a spus că plecăm definitiv și nu ne mai întoarcem. Am plâns. Am fost terifiat, nu înțelegeam ce se întâmplă, deși s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat.”

„Mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român”

Adaptarea în Statele Unite nu a fost lipsită de provocări. În adolescență, accentul și originea sa au devenit pentru Sebastian Stan motive de nesiguranță. Actorul a mărturisit că, pentru o perioadă, i-a fost dificil să vorbească despre România și să spună că este român.

„Timp de mai mulți ani, până când am împlinit 16 sau 17 ani, mi-a fost rușine, teamă, să spun că sunt român.”

Cu timpul, însă, lucrurile s-au schimbat. Sebastian Stan a ajuns să își revendice cu mândrie originile și să vorbească tot mai des despre copilăria petrecută în România. Chiar dacă a părăsit țara la o vârstă fragedă, actorul și-a păstrat limba maternă, deoarece în familie s-a vorbit în continuare românește. Astăzi, Sebastian Stan vorbește fluent limba română.

Rolurile Marvel l-au făcut celebru

Publicul internațional l-a cunoscut în special prin intermediul universului Marvel, unde l-a interpretat pe Bucky Barnes/Winter Soldier. Rolul i-a adus o notorietate uriașă și l-a transformat într-unul dintre actorii cunoscuți ai francizei. Sebastian Stan nu s-a oprit însă la filmele cu supereroi. În ultimii ani, actorul a demonstrat că poate aborda personaje extrem de diferite și că este dispus să se transforme complet pentru un rol. Una dintre cele mai importante dovezi a venit odată cu „A Different Man”, filmul regizat de Aaron Schimberg.

A făcut istorie la Globurile de Aur

Interpretarea personajului Edward din „A Different Man” i-a adus lui Sebastian Stan Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical. Trofeul a avut o semnificație specială pentru România. Sebastian Stan a devenit astfel primul actor român care a câștigat un Glob de Aur pentru interpretare. În momentul în care a urcat pe scenă pentru a-și primi premiul, actorul nu și-a uitat originile. La finalul discursului, s-a adresat României în limba română:

„România, te iubesc! Acest premiu este pentru mama mea, care a plecat din România în căutarea unei vieți mai bune și mi-a dat totul.”

Pentru aceeași interpretare din „A Different Man”, actorul a primit și Ursul de Argint pentru interpretare, la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

De ce este Sebastian Stan atât de legat de România

Deși cea mai mare parte a vieții sale a fost construită în Statele Unite, Sebastian Stan nu și-a abandonat niciodată legătura cu România. Pentru el, România este asociată cu familia, copilăria și amintirile din primii ani de viață. Constanța are, în mod special, o încărcătură emoțională pentru actor. Într-un interviu, Sebastian Stan explica de ce revenirea în orașul natal îi este uneori dificilă, mai ales după pierderea bunicii sale.

„Acolo era și mamaia, dar mamaia a murit și pentru mine e puțin mai trist, ar însemna să merg la cimitir, să retrăiesc…”, spunea actorul.

Sebastian Stan și Cristian Mungiu

Legătura actorului cu cinematografia română a devenit și mai puternică prin apropierea de regizorul Cristian Mungiu. Cei doi s-au cunoscut în 2016, când Sebastian Stan a participat la o proiecție a filmului „Bacalaureat”, la Festivalul de Film de la New York. Ulterior, relația profesională dintre cei doi s-a dezvoltat, iar Mungiu l-a avut în vedere pe actor pentru proiectul „Fjord”, în care Stan urma să interpreteze rolul unui tată român stabilit în Norvegia.

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