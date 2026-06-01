A apărut trailerul filmului Fjord. Filmul premiat la Cannes ajunge în România în avanpremieră

Filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu și distins cu Palme d’Or la Cannes 2026, revine în atenția publicului odată cu lansarea primului trailer, după ce pelicula fusese prezentată pe Croazetă fără niciun material video oficial.

Interesul uriaș generat de premiu a determinat echipa să programeze o proiecție unică în România, pe 13 iunie, la ora 19:00, înaintea premierei oficiale.

A apărut trailerul filmului Fjord

Succesul de la Cannes, unde „Fjord” a obținut cel mai important trofeu al festivalului, marchează al doilea Palme d’Or din cariera lui Cristian Mungiu, după cel din 2007 pentru „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Regizorul a explicat că lansarea oficială în cinematografele din România nu are încă o dată stabilită, din motive ce țin de distribuție și de calendarul internațional al filmului, potrivit Mediafax.

„În acest moment, nu știm foarte bine și nu putem spune cu precizie când va fi organizată premiera în România a filmului «Fjord», din niște cauze obiective”, a declarat cineastul.

Mungiu a detaliat că programul sălilor de cinema, găsirea unei locații potrivite și disponibilitatea echipei sunt factori decisivi.

„Depinde de programul sălilor, depinde de identificarea unei săli potrivite ca să putem face o premieră. Acea premieră, desigur, ne dorim să îi invite pe Sebastian Stan și pe Renate Reinsve, să vină, să fie echipa filmului”, a spus regizorul.

Un alt element esențial este lansarea în Statele Unite, unde „Fjord” intră în etapa de promovare pentru sezonul premiilor americane.

„Depinde, totodată, de data la care acest film va fi lansat în Statele Unite. În momentul de față avem șansa de a ne promova în sezonul premiilor, pentru Oscaruri și toate celelalte premii ale sezonului american”, a explicat Mungiu.

Premiera oficială din România ar putea avea loc abia spre finalul anului sau la începutul anului viitor.

„Cel mai probabil, premiera în România va fi undeva în lunile octombrie și ianuarie”, a transmis regizorul.

Filmul premiat la Cannes ajunge în România în avanpremieră

Pentru a răspunde interesului publicului, echipa filmului a găsit o soluție temporară.

„Pentru că mai durează atât de mult până atunci și pentru că, până în august, filmul va începe să aibă premiere în lume, în Franța și în alte țări, și pentru că există foarte multe emoții în România generate de acest Palme d’Or, am reușit să obținem o înțelegere cu Cinema City”, a spus Mungiu.

Astfel, „Fjord” va avea o avanpremieră specială, într-o singură proiecție.

„Am obținut înțelegerea la un loc pentru ca să putem organiza o avanpremieră cu «Fjord», acum, cât mai curând, pentru cei care sunt curioși. Această avanpremieră va avea loc sub forma unei proiecții unice, în data de 13 iunie, la ora 19:00”, a anunțat regizorul.

Mungiu a subliniat că decizia vine ca un gest de respect față de publicul român.

„O facem din respect pentru publicul de acasă, pentru cei care vor să vină să descopere filmul acum și nu au răbdare până la premiera oficială”, a spus acesta.

Înaintea proiecției, spectatorii vor putea vedea și secvențe noi, diferite de cele folosite în campania de la Cannes.

„Aștept să vă prezentăm câteva imagini în plus din acest film, față de cele pe care le-ați văzut promovate în legătură cu Cannes”, a mai spus Mungiu.

„Fjord”, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, urmărește povestea unei familii româno-norvegiene implicate într-un conflict cu autoritățile de protecție a copilului din Norvegia, o dramă intensă despre familie, diferențe culturale, credință și limitele intervenției statului în viața privată.

