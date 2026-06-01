Acasă » Știri » Țara care schimbă regulile pe autostrăzi! Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje

Țara care schimbă regulile pe autostrăzi! Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje

De: Anca Chihaie 01/06/2026 | 14:44
Țara care schimbă regulile pe autostrăzi! Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Italia a devenit prima țară care introduce un mecanism de compensare a șoferilor prin rambursarea taxei de autostradă în situațiile în care deplasarea este afectată semnificativ de ambuteiaje generate de lucrări de infrastructură. Măsura a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2026 și se aplică pe întreaga rețea de autostrăzi cu taxă din peninsulă, una dintre cele mai extinse din Europa.

Noua reglementare a fost stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare a Transporturilor din Italia (ART), instituție responsabilă cu supravegherea și armonizarea normelor din sectorul rutier. Sistemul introduce pentru prima dată o legătură directă între durata efectivă a unei călătorii și costul taxei de autostradă, în condițiile în care întârzierile sunt cauzate de șantiere aflate în desfășurare.

Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje

Conform regulilor stabilite, nivelul compensației variază în funcție de distanța parcursă și de timpul suplimentar petrecut în trafic față de durata obișnuită a traseului. Pentru rutele scurte, de până la 50 de kilometri, rambursarea devine eligibilă în momentul în care călătoria depășește cu mai mult de zece minute durata standard estimată. În cazul distanțelor mai mari, pragul de activare a compensației este stabilit la 15 minute peste timpul normal de parcurs.

Sistemul prevede și situații în care întârzierile sunt considerabil mai mari. Dacă un șofer este blocat în trafic și pierde cel puțin trei ore din cauza lucrărilor de infrastructură, acesta poate primi înapoi integral taxa de autostradă achitată pentru respectiva deplasare. Pentru întârzieri mai reduse, compensarea se realizează gradual, fiind calculată proporțional cu timpul suplimentar petrecut în trafic.

Reglementarea are însă limite clare în ceea ce privește tipurile de situații acoperite. Rambursarea se aplică exclusiv în cazul ambuteiajelor generate de șantiere planificate. Evenimentele neprevăzute, cum ar fi accidentele rutiere, condițiile meteorologice extreme sau lucrările de urgență, nu intră în sfera de aplicare a acestei măsuri.

Pentru implementarea practică a sistemului, autoritățile italiene lucrează la dezvoltarea unei platforme digitale unice care să permită solicitarea rambursărilor pe toate autostrăzile din țară. Până la finalizarea acestei aplicații centralizate, operatorii de infrastructură rutieră sunt obligați să ofere metode alternative de solicitare, inclusiv prin intermediul site-urilor proprii sau al unor linii telefonice dedicate.

Introducerea acestei măsuri a generat reacții diverse în spațiul public și în mediul instituțional. La nivel guvernamental, inițiativa este prezentată ca un pas important în direcția creșterii protecției drepturilor utilizatorilor de infrastructură rutieră și a îmbunătățirii responsabilității operatorilor de autostrăzi. Totodată, se subliniază faptul că sistemul urmărește să stimuleze o mai bună planificare și gestionare a lucrărilor de construcție, astfel încât impactul asupra traficului să fie redus.

Italia dispune de aproximativ 7.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă, una dintre cele mai dense și utilizate rețele rutiere din Europa. Infrastructura este esențială atât pentru transportul intern, cât și pentru fluxurile turistice și comerciale. Țara se află printre principalele destinații turistice europene, fiind frecventată anual de milioane de vizitatori, inclusiv un număr semnificativ de turiști germani.

CITEŞTE ŞI: Decizie importantă pentru pensiile private. Banii din Pilonul II ar putea susține industria de armament

Oferta PPC pentru românii care vor facturi mai mici. Economia poate ajunge la 135 de lei lunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns la București. Cum a reacționat
Știri
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns…
Asigurările RCA se scumpesc cu 12%. Cum vor arăta noile tarife
Știri
Asigurările RCA se scumpesc cu 12%. Cum vor arăta noile tarife
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
Gandul.ro
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin război hibrid înainte ca acesta să fie inventat oficial”
Adevarul
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
Gandul.ro
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata,...
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
BANCUL ZILEI | „Comandați orice doriți! Dacă nu avem, primiți 500 lei”
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns ...
Gafă colosală a unui suporter francez. A vrut să meargă la finala UCL din Budapesta, dar a ajuns la București. Cum a reacționat
Leonard și Monica Doroftei au bifat abia acum ceea ce alții fac imediat după nuntă: „După 32 de ...
Leonard și Monica Doroftei au bifat abia acum ceea ce alții fac imediat după nuntă: „După 32 de ani am zis că este timpul nostru”
Asigurările RCA se scumpesc cu 12%. Cum vor arăta noile tarife
Asigurările RCA se scumpesc cu 12%. Cum vor arăta noile tarife
A apărut trailerul filmului Fjord. Filmul premiat la Cannes ajunge în România în avanpremieră
A apărut trailerul filmului Fjord. Filmul premiat la Cannes ajunge în România în avanpremieră
Fetiță sau băiețel? Anisia Gafton a făcut gender reveal
Fetiță sau băiețel? Anisia Gafton a făcut gender reveal
Vezi toate știrile