Țara care schimbă regulile pe autostrăzi! Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje

Italia a devenit prima țară care introduce un mecanism de compensare a șoferilor prin rambursarea taxei de autostradă în situațiile în care deplasarea este afectată semnificativ de ambuteiaje generate de lucrări de infrastructură. Măsura a intrat în vigoare la data de 1 iunie 2026 și se aplică pe întreaga rețea de autostrăzi cu taxă din peninsulă, una dintre cele mai extinse din Europa.

Noua reglementare a fost stabilită de Autoritatea Națională de Reglementare a Transporturilor din Italia (ART), instituție responsabilă cu supravegherea și armonizarea normelor din sectorul rutier. Sistemul introduce pentru prima dată o legătură directă între durata efectivă a unei călătorii și costul taxei de autostradă, în condițiile în care întârzierile sunt cauzate de șantiere aflate în desfășurare.

Taxa de autostradă se rambursează pentru ambuteiaje

Conform regulilor stabilite, nivelul compensației variază în funcție de distanța parcursă și de timpul suplimentar petrecut în trafic față de durata obișnuită a traseului. Pentru rutele scurte, de până la 50 de kilometri, rambursarea devine eligibilă în momentul în care călătoria depășește cu mai mult de zece minute durata standard estimată. În cazul distanțelor mai mari, pragul de activare a compensației este stabilit la 15 minute peste timpul normal de parcurs.

Sistemul prevede și situații în care întârzierile sunt considerabil mai mari. Dacă un șofer este blocat în trafic și pierde cel puțin trei ore din cauza lucrărilor de infrastructură, acesta poate primi înapoi integral taxa de autostradă achitată pentru respectiva deplasare. Pentru întârzieri mai reduse, compensarea se realizează gradual, fiind calculată proporțional cu timpul suplimentar petrecut în trafic.

Reglementarea are însă limite clare în ceea ce privește tipurile de situații acoperite. Rambursarea se aplică exclusiv în cazul ambuteiajelor generate de șantiere planificate. Evenimentele neprevăzute, cum ar fi accidentele rutiere, condițiile meteorologice extreme sau lucrările de urgență, nu intră în sfera de aplicare a acestei măsuri.

Pentru implementarea practică a sistemului, autoritățile italiene lucrează la dezvoltarea unei platforme digitale unice care să permită solicitarea rambursărilor pe toate autostrăzile din țară. Până la finalizarea acestei aplicații centralizate, operatorii de infrastructură rutieră sunt obligați să ofere metode alternative de solicitare, inclusiv prin intermediul site-urilor proprii sau al unor linii telefonice dedicate.

Introducerea acestei măsuri a generat reacții diverse în spațiul public și în mediul instituțional. La nivel guvernamental, inițiativa este prezentată ca un pas important în direcția creșterii protecției drepturilor utilizatorilor de infrastructură rutieră și a îmbunătățirii responsabilității operatorilor de autostrăzi. Totodată, se subliniază faptul că sistemul urmărește să stimuleze o mai bună planificare și gestionare a lucrărilor de construcție, astfel încât impactul asupra traficului să fie redus.

Italia dispune de aproximativ 7.000 de kilometri de autostrăzi cu taxă, una dintre cele mai dense și utilizate rețele rutiere din Europa. Infrastructura este esențială atât pentru transportul intern, cât și pentru fluxurile turistice și comerciale. Țara se află printre principalele destinații turistice europene, fiind frecventată anual de milioane de vizitatori, inclusiv un număr semnificativ de turiști germani.

