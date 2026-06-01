Gurudev, celebrul lider spiritual indian, vine pentru prima oară în România. Eveniment de excepție la Sala Palatului

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar, celebrul lider spiritual indian, umanitarist de renume mondial și ambasador al păcii, vine pentru prima oară în România, la București. În cadrul unui eveniment de excepție, intitulat „Tot ce vrei să știi despre viață”, ce va avea loc în data de 11 iunie 2026, la Sala Palatului, Gurudev va împărtăși din cunoștințele sale. Programul va include meditație ghidată, tehnici de relaxare profundă și sesiuni de înțelepciune.

De peste patru decenii, Gurudev îi inspiră pe oameni către o viziune clară: crearea unei societăți fără stres și fără violență. Misiunea acestuia a început în urmă cu ani de zile, într-un mic sat din sudul Indiei. Iar din anul 1981, activitatea lui Gurudev a devenit un fenomen global de servicii și educație, care a ajuns la peste 800 de milioane de oameni din 180 de țări. Iar acum ajunge și în România.

Pacea începe din interior

Învățăturile lui Gurudev îi ajută pe oameni să reducă stresul, să găsească pacea și să își lărgească perspectiva. Cel mai deosebit dar al său pentru lume este tehnica inovatoare de respirație SKY Breath Meditation, cunoscută și sub numele de Sudarshan Kriya.

SKY îi ajută pe oameni să intre în contact cu pacea și claritatea din interiorul lor. În prezent, metoda este subiectul a peste 100 de studii independente evaluate de experți, inclusiv cercetări realizate la Stanford și Yale. S-a demonstrat că SKY reduce anxietatea, impulsivitatea, stresul și depresia și îmbunătățește funcțiile cognitive și somnul profund.

Gurudev, o voce pentru pace și nonviolență

Prin programele și învățăturile sale, Gurudev a reușit să producă numeroase schimbări. De exemplu, în Columbia, el a contribuit la coordonarea unui armistițiu care a ajutat la încheierea conflictului de cinci decenii dintre guvern și militanții FARC, care ulterior au semnat acordurile de pace din 2016. În paralel, activitatea desfășurată la nivel local a favorizat reconcilierea dintre familiile aflate de ambele părți ale conflictului.

La nivel individual, programele lui Gurudev oferă instrumente pentru transformarea agresivității și tendințelor violente. Programul pentru penitenciare, lansat în 1991, a ajutat peste 800.000 de persoane la nivel mondial. Programul Cities4Peace promovează schimbarea socială prin educație și dialog.

De asemenea, de-a lungul timpului Gurudev a format 27.000 de instructori și inspiră o comunitate globală de aproximativ 15 milioane de urmăritori pe rețelele sociale. Discursurile sale au inclus apariții la Organizația Națiunilor Unite, Uniunea Europeană sau parlamente naționale.

Gurudev, rezultate spectaculoase

Încă de la început, viziunea lui Gurudev s-a exprimat prin activitate umanitară. Pe măsură ce oamenii au experimentat transformări prin programele sale, mulți au devenit agenți ai schimbării sociale și au început să conducă inițiative de voluntariat.

Astăzi, rețeaua sa de peste un milion de voluntari a contribuit la:

sprijin pentru veterani și familiile lor;

reducerea violenței în școli;

sprijinirea sănătății mintale a elevilor;

recuperarea din dependența de opioide;

restaurarea a 70 de râuri importante;

reducerea sinuciderilor fermierilor din India;

sprijinirea refugiaților afectați de războaie și dezastre.

Aducând oamenii împreună ca o singură familie globală, Gurudev a avut un rol important în unirea comunităților și revitalizarea culturii. El a inițiat seria World Culture Festival, care a reunit peste șapte milioane de participanți în Washington DC, New Delhi, Berlin și Bangalore.

Această inițiativă de diplomație culturală a beneficiat de participarea multor lideri mondiali, iar zeci de mii de artiști locali au prezentat bogata moștenire culturală a planetei.

Prin învățăturile sale, activitatea umanitară și construirea comunităților, Gurudev continuă să inspire omenirea să se unească pentru construirea unei societăți fără stres și fără violență.

