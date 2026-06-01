Cum arată casa secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta? Aici locuiește cu Zsolt Csergo, la un pas de malul Dunării

După ce a devenit mamă, Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat alături de Zsolt Csergo la Miercurea Ciuc. Printre proprietățile și terenurile pe care afaceristul le are se numără și o casă în Budapesta, oraș pe care cei doi îl frecventează adesea. Avem imagini cu locuința „secretă” a celor doi.
Nicoleta Luciu a devenit mamă pentru prima dată în anul 2008, când l-a adus pe lume pe Zsolt Jr. Ulterior, ea a devenit mamă de tripleți, doi băieți și o fată, în anul 2011. Odată cu venirea pe lume a celor patru copii, fosta prezentatoare TV a renunțat la viața publică și s-a dedicat în totalitate familiei sale. S-a mutat la Miercurea Ciuc, alături de Zsolt Csergo, însă acesta nu este singurul loc unde cei doi îl numesc „acasă”.
Familia afaceristului își împarte timpul între mai multe locuințe, orașe și țări, având proprietăți în București, Miercurea Ciuc, dar și o casă în Budapesta, despre care s-a scris de-a lungul timpului că ar fi una discretă, ferită de ochii publicului.
Recent, în spațiul public au apărut informații despre casa „secretă” pe care afaceristul Zsolt o are în Budapesta. Este vorba despre un apartament într-o clădire istorică, situată pe unul dintre bulevardele principale din Capitala Ungariei, pe strada Vaci Utca, unde mare parte a clădirilor de de aici datează din secolul XIX.
Bulevardul a fost vreme îndelungată locul unde cei mai bogați și celebri locuitorii din Budapesta veneau să-și petreacă timpul la restaurante, cafenele și cumpărături. La fel ca și atunci, în prezent, strada Vaci este considerată o zonă exclusivistă din Capitala Budapestei, la doi pași de cheiul Dunării.
După o perioadă de ani buni în care a dispărut complet din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în atenția publică, odată cu lansarea propriului podcast. Viața ei se împarte acum între București și Miercurea Ciuc. În ultimii ani, fostul iepuraș Playboy a apărut episodic în diferite emisiuni TV, printre care „iUmor” și „Prețul cel bun”.
„MOM by Nicoleta Luciu – un podcast ca o îmbrățișare. Aici se vorbește cu sufletul. Aici e MOM. Rugați-vă pentru mine! Țineți-mi pumnii! În sfârșit primul meu proiect la care am lucrat, în câteva zile! Stați pe aproape ”, a scris Nicoleta pe rețelele sociale, alături de anunțul lansării.
