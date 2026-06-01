Cum arată casa secretă a Nicoletei Luciu din Budapesta? Aici locuiește cu Zsolt Csergo, la un pas de malul Dunării

După ce a devenit mamă, Nicoleta Luciu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat alături de Zsolt Csergo la Miercurea Ciuc. Printre proprietățile și terenurile pe care afaceristul le are se numără și o casă în Budapesta, oraș pe care cei doi îl frecventează adesea. Avem imagini cu locuința „secretă” a celor doi.

Nicoleta Luciu a devenit mamă pentru prima dată în anul 2008, când l-a adus pe lume pe Zsolt Jr. Ulterior, ea a devenit mamă de tripleți, doi băieți și o fată, în anul 2011. Odată cu venirea pe lume a celor patru copii, fosta prezentatoare TV a renunțat la viața publică și s-a dedicat în totalitate familiei sale. S-a mutat la Miercurea Ciuc, alături de Zsolt Csergo, însă acesta nu este singurul loc unde cei doi îl numesc „acasă”.

Unde este situată casa „secretă” a lui Zsolt Csergo

Familia afaceristului își împarte timpul între mai multe locuințe, orașe și țări, având proprietăți în București, Miercurea Ciuc, dar și o casă în Budapesta, despre care s-a scris de-a lungul timpului că ar fi una discretă, ferită de ochii publicului.

Recent, în spațiul public au apărut informații despre casa „secretă” pe care afaceristul Zsolt o are în Budapesta. Este vorba despre un apartament într-o clădire istorică, situată pe unul dintre bulevardele principale din Capitala Ungariei, pe strada Vaci Utca, unde mare parte a clădirilor de de aici datează din secolul XIX.

Bulevardul a fost vreme îndelungată locul unde cei mai bogați și celebri locuitorii din Budapesta veneau să-și petreacă timpul la restaurante, cafenele și cumpărături. La fel ca și atunci, în prezent, strada Vaci este considerată o zonă exclusivistă din Capitala Budapestei, la doi pași de cheiul Dunării.

Nicoleta Luciu: „Rugați-vă pentru mine”

După o perioadă de ani buni în care a dispărut complet din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în atenția publică, odată cu lansarea propriului podcast. Viața ei se împarte acum între București și Miercurea Ciuc. În ultimii ani, fostul iepuraș Playboy a apărut episodic în diferite emisiuni TV, printre care „iUmor” și „Prețul cel bun”.

„MOM by Nicoleta Luciu – un podcast ca o îmbrățișare. Aici se vorbește cu sufletul. Aici e MOM. Rugați-vă pentru mine! Țineți-mi pumnii! În sfârșit primul meu proiect la care am lucrat, în câteva zile! Stați pe aproape ”, a scris Nicoleta pe rețelele sociale, alături de anunțul lansării.

