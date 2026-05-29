Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru: “ Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare”

Este vâlvă mare în jurul Nicoletei Luciu, în urma dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru. Speculațiile care planau în urmă cu ani de zile s-au reaprins, iar toată lumea vorbește acum despre acest subiect și se așteaptă și la o reacție din partea brunetei. Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru. Unde a mers aceasta?

În ediția de miercuri, 27 mai, a emisiunii „Procesul Cămătarilor”, Sile Cămătaru a revenit în atenția publicului și a vorbit despre unele dintre cele mai ascunse povești din viața lui. Printre subiectele care au stârnit cel mai mare interes s-a numărat și presupusa relație cu Nicoleta Luciu, un zvon care a ținut prima pagină a ziarelor la începutul anilor 2000 și care a continuat să fie discutat ani la rând.

„Cu Nicoleta Luciu n-am avut relații sexuale. Am avut un fel de amiciție, ceva de genul. A fost o apropiere, atât. Lumea a exagerat foarte mult povestea asta și s-au făcut tot felul de interpretări. Să știi că de multe ori mi-am făcut discuții acasă. Și ele au avut probleme pe tema asta. Nu m-a încălzit cu nimic faima asta, dar nici nu pot să spun că mi-a făcut rău”, a mărturisit acesta.

Nicoleta Luciu, prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru

După dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru, toată lumea a așteptat și o reacție din partea Nicoletei Luciu. Fanii au luat-o cu asalt și nu au ezitat să îi pună întrebări pe marginea subiectului, însă bruneta a preferat să păstreze tăcerea.

Nicoleta Luciu pare că nu bagă în seamă dezvăluirile făcute și își continuă activitatea. Recent, vedeta a avut prima apariție după dezvăluirile făcute de frații Cămătaru. Aceasta și-a făcut apariția la un eveniment monden, unde a avut rolul de prezentatoare.

Nicoleta Luciu s-a simțit cât se poate de bine, a făcut poze cu cei prezenți și pare că nu este deloc deranjată de subiectul ce o are în centrul atenției.

„Unele întâlniri nu sunt deloc întâmplătoare. Împreună cu Anamaria Denes am întâlnit oameni cu adevărat valoroși și am avut conversații care deschid uși spre proiecte mari. M-am bucurat enorm să îi întâlnesc pe Nicoleta Luciu și Alex Radulescu, doi oameni cu energie bună, viziune și ambiție. Simt că urmează lucruri wow și abia aștept să vedeți ce pregătim. Stay tuned… pentru că atunci când se adună oamenii potriviți la aceeași masă, ies lucruri mărețe”, a transmis în mediul online una dintre participantele la eveniment, care a publicat mai multe fotografii alături de Nicoleta Luciu.

CITEȘTE ȘI:

Dinu Maxer, primele declarații după dezvăluirile fraților Cămătaru despre Nicoleta Luciu: “Trecutul e…”

Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru, de fapt? Au avut o relație pe vremea când era cuplată cu Dinu Maxer