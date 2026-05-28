Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru, de fapt? Au avut o relație pe vremea când era cuplată cu Dinu Maxer

Dezvăluirile lui Sile Cămătaru, invitat în emisiunea ”Procesul Cămătarilor”, realizată de Dan Capatos la CANCAN.RO, au readus în lumină rândurile scrise de Nuțu Cămătaru în cartea sa, privind relațiile cu femeile cunoscute din showbiz-ul românesc.

Viața lui Nuțu Cămătaru a ajuns mai aproape de public și prin cartea scrisă de Codin Maticiuc: „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”. Cartea a fost scrisă în câțiva ani buni de documentare și spune povestea din interior a lumii din jurul clanului Balint. Printre cele mai controversate mărturii ale liderului interlop are legătură cu Nicoleta Luciu. În carte este prezentată versiunea lui Nuțu Cămătaru, care spune că, de-a lungul vieții, a fost atras în mod special de femeile frumoase, fostul iepuraș Playboy fiind una dintre cuceririle sale.

Nuțu Cămătaru: „Îmi plac femeile și nu mă pot plânge”

Liderul interlopa vorbit deschis despre stilul său de viață și despre una dintre slăbiciunile sale. Nuțu Cămătaru susține că nu a consumat alcool și nu a fumat niciodată, fiind mereu o persoană disciplinată și atentă la sănătatea sa, însă, în același timp, a recunoscut că a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase. Atât el, cât și fratele său, Sile Cămătaru, au fost înconjurați de femei cunoscute.

Zvonurile privind legăturile dintre Sile Cămătaru și Nicoleta Luciu au luat amploare în anul 2003, în timp ce ea era în relație cu Dinu Maxer de 6 ani: ”Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru, care în trecut mărturisea că Nicoleta a fost una dintre cuceririle sale.

”N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, povestește Nuțu Cămătaru în volumul cărții „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”.

După lansarea documentarului „Cămătarii”, care poate fi urmărit în fiecare luni pe Pro TV și în avans pe platforma Voyo, declarațiile lui Sile Cămătaru, fratele lui Nuțu Cămătaru, au stârnit deja valuri de reacții în spațiul public. În același context, invitat în cea mai recentă ediție a emisiunii „Procesul Cămătarilor”, la 23 de ani ani distanță, Sile Cămătaru a deschis subiectul legat de femeile celebre care ar fi făcut parte, de-a lungul anilor, din anturajul lor – vezi emisiunea AICI.

Dinu Maxer: „Sunt curios de ce Nicoleta nu declară ceva?”

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu s-au despărțit, în 2005, după 8 ani de relație, la aproximativ doi ani după apariția primelor declarații făcute de Nuțu Cămătaru. Cei doi nu au oferit detalii despre separare, însă Dinu Maxer a spus că nu știe nimic despre episodul în care fostul iepuraș Playboy ar fi „călcat strâmb”. Totodată, el a declarat la acea vreme că și-ar fi dorit ca Nicoleta Luciu să reacționeze public în legătură cu această asociere, lucru care nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi.

”Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, spunea Dinu Maxer în urmă cu ceva timp.

Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: „A fost doar o..”

Cum a reacționat Nicoleta Luciu, după dezvăluirile făcute de Sile Cămătaru în emisiunea lui Dan Capatos, ”Procesul Cămătarilor”