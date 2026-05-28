Irina Columbeanu, mesaj emoționant pentru tatăl său! Fostul afacerist a împlinit 69 de ani: „Ai fost și mereu vei fi eroul meu”

De: Alina Drăgan 28/05/2026 | 09:43
Irina Columbeanu, urare specială pentru tatăl său
Ieri, 27 mai, Irinel Columbeanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Acesta a împlinit 69 de ani, iar cu această ocazie fiica sa i-a făcut o urare specială. Irina Columbeanu a transmis în mediul online un mesaj emoționant, ce a impresionat pe toată lumea.

Irinel Columbeanu și fiica sa au o relație specială, foarte apropiată. De fiecare dată când are ocazia, Irina își vizitează tatăl în România și se bucură de timpul petrecut alături de acesta. Din păcate, în acest an, tânăra nu a putut să fie alături de tatăl său de ziua lui de naștere, însă i-a făcut o urare specială, ce i-a emoționat pe mulți.

Irinel Columbeanu și-a aniversat ziua de naștere la azilul în care locuiește. Acesta a împlinit vârsta de 69 de ani. Deși și-ar fi dorit ca fiica lui să îi fie alături în această zi, Irina nu a putut să vină în România. Însă, nu a uitat de tatăl ei și a avut grijă să îi transmită o urare specială.

Cu această ocazie, Irina Columbeanu a postat în mediul online mai multe fotografii cu tatăl său, pe care le-a însoțit de un mesaj emoționant. Pe lângă clasicele urări, tânăra a ținut să îi mulțumească tatălui său pentru tot. Pentru tot ce a învățat-o și pentru tot ce a făcut pentru ea.

De asemenea, Irina Columbeanu a mai spus că își iubește mult tatăl, iar el este eroul ei. Tânăra și-a încheiat mesajul cu promisiunea că se vor revedea curând.

„La mulți ani tatălui meu! Draga tati, chiar dacă astăzi nu pot să fiu lângă tine, mă bucur enorm de fiecare moment pe care îl petrecem împreună. Nu o să uit niciodată copilăria de vis pe care mi-ai oferit-o, toate sacrificiile, lecțiile și iubirea cu care m-ai crescut. Mereu ai fost și mereu vei fi eroul meu.

Îți mulțumesc că ai fost mereu acolo pentru mine, că m-ai susținut și că m-ai învățat să am încredere în mine și să visez mare. O mare parte din persoana care sunt astăzi se datorează ție. Te iubesc mult și abia aștept să ne revedem”, a scris Irina Columbeanu, în mediul online.

 

