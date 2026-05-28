Triplă tragedie în Târgu Jiu. O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

Tragedie în Târgu Jiu! Trei persoane, o bunică și nepoții săi, au fost găsite moarte în casă. Descoperirea a fost făcută de un echipaj de poliție care urma să verifice dacă un ordin de protecție a fost respectat. Pe corpul victimelor au fost descoperite urme de violență. Ipoteza șocantă a anchetatorilor.

Miercuri seara, 27 mai, trei persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Târgu Jiu. Este vorba despre o bunică de 83 de ani și nepoții săi, în vârstă de 39 și 40 de ani. Oamenii legii au demarat o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele tragediei. Principala ipoteză este că ar fi avut loc o dublă crimă, urmată apoi de sinucidere.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

În acest caz, ancheta este în curs de desfășurare, iar primele informații arată că unul dintre nepoți ar fi devenit extrem de violent, i-a ucis pe cei doi, iar mai apoi s-ar fi sinucis. Vecinii acestora spun că în familia lor existau de o lungă perioadă conflicte.

Se pare că nepoții ar fi fost agresivi, scandalurile erau dese, iar bunica ar fi fost sfătuită în repetate rânduri să îi dea afară din casă. Însă, femeia nu s-a îndurat să îi lase în stradă și spera că lucrurile se vor rezolva.

Potrivit declarațiilor vecinilor, cei doi nepoți ar fi avut o atitudine extrem de violentă și i-ar fi distrus femeii apartamentul.

„Se certau continuu, de 13 ani de când a murit soțul doamnei. I-am spus: doamna Mărioara, faceți ceva, nu se poate. Și a zis: Nu, doamnă, îmi pare rău de ei, că i-am crescut. Doamnă, vă omoară ăștia. I-au spart ușa, i-au spart frigiderul, i-au spart geamurile, ei îi părea rău de ei și uite că de mâna lor muri”, a declarat o vecină.

