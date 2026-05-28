Acasă » Știri » Triplă tragedie în Târgu Jiu. O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

Triplă tragedie în Târgu Jiu. O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

De: Alina Drăgan 28/05/2026 | 09:05
Triplă tragedie în Târgu Jiu. O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Tragedie în Târgu Jiu! Trei persoane, o bunică și nepoții săi, au fost găsite moarte în casă. Descoperirea a fost făcută de un echipaj de poliție care urma să verifice dacă un ordin de protecție a fost respectat. Pe corpul victimelor au fost descoperite urme de violență. Ipoteza șocantă a anchetatorilor.

Miercuri seara, 27 mai, trei persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Târgu Jiu. Este vorba despre o bunică de 83 de ani și nepoții săi, în vârstă de 39 și 40 de ani. Oamenii legii au demarat o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele tragediei. Principala ipoteză este că ar fi avut loc o dublă crimă, urmată apoi de sinucidere.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp.

La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

O bunică și nepoții ei au fost găsiți morți în casă

În acest caz, ancheta este în curs de desfășurare, iar primele informații arată că unul dintre nepoți ar fi devenit extrem de violent, i-a ucis pe cei doi, iar mai apoi s-ar fi sinucis. Vecinii acestora spun că în familia lor existau de o lungă perioadă conflicte.

Se pare că nepoții ar fi fost agresivi, scandalurile erau dese, iar bunica ar fi fost sfătuită în repetate rânduri să îi dea afară din casă. Însă, femeia nu s-a îndurat să îi lase în stradă și spera că lucrurile se vor rezolva.

Potrivit declarațiilor vecinilor, cei doi nepoți ar fi avut o atitudine extrem de violentă și i-ar fi distrus femeii apartamentul.

„Se certau continuu, de 13 ani de când a murit soțul doamnei. I-am spus: doamna Mărioara, faceți ceva, nu se poate. Și a zis: Nu, doamnă, îmi pare rău de ei, că i-am crescut. Doamnă, vă omoară ăștia. I-au spart ușa, i-au spart frigiderul, i-au spart geamurile, ei îi părea rău de ei și uite că de mâna lor muri”, a declarat o vecină.

 

CITEȘTE ȘI:

Sfârșit tragic pentru un muncitor forestier din Vrancea! A fost găsit fără viață după un accident cumplit

S-a aflat motivul pentru care Maria, tânăra de 24 de ani din Suceava, a intrat cu mașina în Zidul Morții de pe DN17

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis
Știri
Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis
El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a împins să recurgă la gestul extrem
Știri
El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a…
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Mediafax
Bruxelles-ul are în sfârșit calendarul pentru aderarea Ucrainei și Moldovei la UE
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii...
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost diagnosticată cu o boală rară
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV a revenit pe „sticlă”. Cum arată după ce a fost...
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute de crescători își așteaptă banii
Adevarul
„Regele oierilor” din România, acuzat de o „țeapă” de milioane de euro: sute...
Cum a răspuns ministrul Educației criticilor că a ignorat discursul emoționant al unei eleve
Digi24
Cum a răspuns ministrul Educației criticilor că a ignorat discursul emoționant al unei...
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India pentru a învăța să supraviețuiască
Mediafax
Povestea-șoc a unui copil norvegian de 10 ani, abandonat de părinți în India...
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
Click.ro
Fotografii demult uitate cu Oana Roman. Cum arăta vedeta când lucra în aviație
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla comenzile
Digi 24
„Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni. Cum acționau pentru a controla...
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre Afumați și Cernica va fi deschisă
Promotor.ro
Vara vine cu deschiderea circulației pe un nou lot de pe Autostrada A0. Secțiunea dintre...
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
go4it.ro
Insulă necunoscută, descoperită din greșeală de o navă
De ce turcii fac cafea la nisip?
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine sunt pierzătorii Legii salarizării
Gandul.ro
Guvernul Bolojan mărește salariile miniștrilor, pe ultima sută de metri. Cine sunt câștigătorii și cine...
ULTIMA ORĂ
Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis
Fosta membră a trupei ASIA, condamnată la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis
El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a ...
El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a împins să recurgă la gestul extrem
Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru, de fapt? Au avut o relație pe vremea când era ...
Cum s-au cunoscut Nicoleta Luciu și Nuțu Cămătaru, de fapt? Au avut o relație pe vremea când era cuplată cu Dinu Maxer
Irina Columbeanu, mesaj emoționant pentru tatăl său! Fostul afacerist a împlinit 69 de ani: „Ai ...
Irina Columbeanu, mesaj emoționant pentru tatăl său! Fostul afacerist a împlinit 69 de ani: „Ai fost și mereu vei fi eroul meu”
Test de inteligență | Depistați 3 diferențe între poza din stânga și poza din dreapta, în maximum ...
Test de inteligență | Depistați 3 diferențe între poza din stânga și poza din dreapta, în maximum 19 secunde!
Ronald Koeman amână anunțul lotului Olandei! Probleme uriașe înainte de Cupa Mondială 2026
Ronald Koeman amână anunțul lotului Olandei! Probleme uriașe înainte de Cupa Mondială 2026
Vezi toate știrile