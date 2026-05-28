El este criminalul din Târgu Jiu! Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața. Ce l-a împins să recurgă la gestul extrem

Tragedie de proporții în Târgu Jiu, acolo unde trei persoane au fost găsite moarte în casă. Este vorba despre o bunică și cei doi nepoți ai acesteia. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre o dublă crimă, urmată de o sinucidere. Unul dintre nepoți, pe fondul unui conflict familial, și-ar fi ucis bunica și fratele, iar mai apoi și-a luat viața. Ce l-a împins pe bărbat să recurgă la gestul extrem?

Miercuri seara, 27 mai, trei persoane au fost găsite moarte într-o locuință din Târgu Jiu. Este vorba despre o bunică de 83 de ani și nepoții săi, în vârstă de 39 și 40 de ani. Oamenii legii au demarat o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele tragediei.

Și-a ucis bunica și fratele, iar apoi și-a luat viața

Potrivit primelor informații din anchetă, Alexandru, un bărbat în vârstă de 39 de ani, este autorul tragediei. Se pare că miercuri seara un conflict a izbucnit în familia acestuia. Mama celor doi băieți ar fi fost scoasă afară din locuință, după ce femeia ar fi apelat la 112.

La scurt timp după plecarea acesteia, Alexandru și-ar fi atacat bunica, o femeie în vârstă de 83 de ani, dar și pe fratele său Vlad, în vârstă de 40 de ani. Bărbatul i-a ucis pe cei doi cu o macetă, iar apoi și-a pus capăt zilelor.

Absolvent al Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Alexandru era un artist apreciat în Gorj, fiind cunoscut pentru talentul său ca pictor și tatuator. Conform apropiaților, bărbatul ar fi suferit de depresie, în urma divorțului de soția sa.

Fratele său, Vlad, revenise recent din străinătate pentru a-și sprijini familia, inclusiv pe bunica lor, și lucra la un magazin local. În acest caz, ancheta este în desfășurare, iar oamenii legii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locaţia menţionată, pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani şi doi bărbaţi de 39 şi 40 de ani, care prezentau urme de violenţă pe corp. La faţa locului s-au deplasat, de îndată, echipe operative complexe, formate din poliţişti de investigaţii criminale, criminalişti şi procuror competent, pentru efectuarea cercetării la faţa locului şi stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Gorj.

