Feli vorbește despre relația cu tatăl fiicei sale, la patru ani de la separare: „Avem fiecare periodic frustrările noastre”

Feli este una dintre cele mai apreciate artiste din industrie prin prisma sensibiltății și autenticității prin care își expune trăirile în melodiile sale, însă puțini sunt cei în fața cărora aceasta s-a deschis. Artista, care acum traversează una dintre cele mai asumate și liniștite perioade din viața ei, recunoaște că nu a avut parte doar de lucruri roz în viața ei. Dimpotivă, au existat situații delicate precum despărțirea de tatăl copilului ei, pe care însă, le-a depășit. Și, cu toate că recunoaște că din când în când mai apar anumite frustrări de ambele părți, cei doi gestionează situația cât se poate de bine pentru fiica lor, Nora Luna. În interviu exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO, artista a vorbit despre perioada care a schimbat-o ca femeie și ca artist, despre legătura cu fiica ei și despre lecțiile dure care au ajutat-o să își găsească echilibrul și iubirea de sine.

Feli a fost prezentă la lansarea noii colecții semnate Irina Voinea, designerul care se ocupă de imaginea ei, astfel că nu puteam să nu abordăm în interviul oferit subiecul despre modă. Artista ne-a dezvăluit de ce a preferat să își păstreze un stil masculin, într-o industrie plină de fuste și rochii, dar interviul a atins și puncte mai sensibile precum, despărțirea de tatăl copilului, legătura cu fiica ei, Nora Luna, noul album și redescoperirea de sine cu ajutorul terapiei.

Feli Donose, despre relația cu tatăl fetiței sale: „Avem fiecare periodic frustrările noastre”

CANCAN.RO: E o bucurie să mă întâlnesc cu Feli la lansarea colecției Irinei Voinea. Ce te leagă de ea?

Feli Donose: O prietenie care s-a legată în 2014, atunci ne-am cunoscut. E unul dintre cei mai speciali oameni pe care i-am cunoscut, e un om pasionat de ceea ce face, sacrifică orice pentru viziunea ei și pentru arta ei.

CANCAN.RO: Mă uitam la ținuta ta, cine te-a îmbrăcat?

Feli Donose: E o ținută din colecția Irinei, o ținută custom-made formată dintr-o cămașă și pantaloni, din mâinile Irinei și ale colegei sale, Oana.

CANCAN.RO: Când a fost momentul în care ai început să riști în privința vestimentației?

Feli Donose: Nu aș putea să-l numesc neapărat risc, într-o industrie în care femeia se îmbracă deseori feminin, elegant, cu rochii și fuste, eu m-am conturat ca imagine prin outfituri bărbătești create tot de Irina.

CANCAN.RO: Ce face fetița ta?

Feli Donose: Bine, e la un pijama party la școală, au o petrecere cu cinema ceva. Se dă cam smecheră că stă afară până la 20.30 în timpul școlii. Are aproape 8 ani, crește, ne înțelegem tot mai bine, se simte că nu mai e la trei ani, e mai matură. Nu mai e asa super- lipicioasă ca în trecut, dar avem o relație extraordinară, și cu bune, și cu rele.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai dificilă întrebare pe care ți-a adresat-o? Sau cea mai grea postură în care te-a pus?

Feli Donose: Atunci când o iau cu mine la concerte are momentul ei de gelozie pentru că ea nu știe că fata de pe scenă, care e mama ei, are un alt rol în viața altor oameni. Până la urmă gelozia este firească pentru că nu trebuie să fii cântăreață ca să ai un copil gelos pe alți copii, dar gestionăm pentru că discutăm orice, absolut orice. Am un copil minunat.

CANCAN.RO: Ați discutat și despre despărțirea dintre tine și tatăl ei?

Feli Donose: Am avut discuția atunci, acum patru ani, de fiecare dată când a fost nevoie să redeschidem subiectul, l-am redeschis, am discutat. Suntem bine din punctul acesta de vedere pentru că noi suntem bine. Suntem bine cu tatăl ei, în casa lui, noi, în casa unde locuim. Nu s-a rupt legătura, legătura lor e aceeași. Nu e ca în filmele astea dramatice, nu e cazul, ei sunt foarte prezenți unul în viața celorlalți.

CANCAN.RO: E normal să faceți treaba asta, căci ai declarat că v-ați despărțit în relații bune.

Feli Donose: Acum, ce cuplu despărțit spune că este bine mereu, minte. Avem fiecare periodic frustrările noastre, eu am încărcătura personală din viața mea de acum, el la fel, din viața lui de acum și se întâmplă din tensiunile noastre să mai avem clinciuri, dar e normal, e ca în viața fiecărui om.

Artista a trecut prin numeroase schimbări: „Nu mai sunt dramatică și prăpăstioasă”

CANCAN.RO: Cum ești în viața personală?

Feli Donose: Foarte bine sunt, am lansat recent ultimul meu proiect, despre care toată lumea spune că este un alb, dar e doar jumătate de album pentru că are șase piese. Am primit multe confirmări și încrederea că sunt pe drumul cel bun pentru că o perioadă am luat o pauză destul de lungă muzical. Am plutit puțin, nu am mai fost la fel de prezentă pentru că am avut prioritate relația mea cu Nora și sunt foarte focusată profsional, pe mine ca femeie, învăț să fiu prioritate în viața mea, să nu mai am niciun sentiment de vinovăție că fac lucruri care să mă bucure pe mine, chiar dacă pe ceilalți îi poate supăra, că nu mai am disponibilitate spre exterior și că sunt foarte centrată pe interior și trec printr-o transformare la care doar am visat în anii trecuți. Nu mai sunt atât de dramatică dacă trăiesc schimbări bruște care poate mă scot din zona de confort sau agitațiile astea care în mod normal mă făceau să fiu vulcanică, prăpăstioasă și le iau foarte cu calm. Accept ajutor ceea ce e nou pentru mine, cer ajutorul. Când nu mai pot, spun, iar treaba asta este minunată. Asta numesc eu iubire de sine, ceea ce eu nu am simțit până acum real.

