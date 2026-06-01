Ce spun Oana și Adina Timofte despre ruptura dintre Andreea și Cabral Ibacka. Au analizat culisele divorțului care a șocat showbizul: „De 2-3 ani scârțâia totul”

Au surprins pe toată lumea când au anunțat că divorțează după aproape 18 ani împreună. Dar când s-a produs, în realitate, ruptura dintre Andreea și Cabral Ibacka? În cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, Oana și Adina Timofte dezvăluie ce indică analiza numerologică despre despărțirea care a zguduit showbizul românesc și ce s-ar fi ascuns dincolo de aparența unei familii perfecte.

Cele două susțin că, din perspectiva numerologică, între parteneri s-ar fi acumulat în timp diferențe de ritm, priorități și nevoi emoționale, aspecte care ar fi dus treptat la o distanțare. În opinia lor, despărțirea nu pare rezultatul unui eveniment singular, ci consecința unor discuții și frământări care s-ar fi întins pe parcursul mai multor luni sau chiar ani.

„De 2-3 ani scârțâia totul la ei în mariaj”

CANCAN.RO: Un divorț neașteptat, Andreea și Cabral Ibacka. Ce ne spuneți despre el?

Oana Timofte: Atât Andreea, cât și Cabral se aflau într-un fel de test al căsniciei. Lucrurile au început, de fapt, să se zdruncine la ei cu 2-3 ani în urmă. Sunt niște lucruri care, aș spune, au fost trecute cu vederea. Sunt două personalități extrem de puternice. Doar că Andreea voia să obțină, prin intermediul acestei căsnicii, mai multă stabilitate, pe când Cabral voia ușor mai multă libertate.

Adina Timofte: Nu întâmplător au fost împreună. Pe ei i-a unit karma, karma aceasta de familie, de proveniență, de rădăcină. Au avut lecții importante de învățat. Îi recomand Andreei, anul acesta, multă odihnă, pentru că a ajuns la capătul puterilor. Ea a suportat mai multe lucruri, a tolerat, iar anul acesta a răbufnit. Multă odihnă îi recomand, iar furia pe care o are să o elibereze prin tehnici diferite. Are nevoie de terapia iertării pentru a elibera furia acumulată din dorința de a avea o familie și de a merge mai departe.

Oana Timofte: Ce este interesant la ea este că această linie karmică trece peste, adică se schimbă ceva în imaginea ei energetică. Își dorește o nouă identitate, își dorește să fie ea, autentică. Dorința de a avea stabilitate pe termen lung i-a furat și din bucurie.

Escalare de tensiuni între Andreea și Cabral: „libertate vs stabilitate”

Adina Timofte: Atât sufletul ei, cât și al lui și-au dorit mai multă bucurie, dar nu împreună. Cabral este o persoană… nu aș vrea să stau lângă el când este nervos. Are o energie mare și multă încăpățânare și are capacitatea de a gestiona situațiile în favoarea lui într-un mod constructiv. Acum vrea stabilitate, acum vrea libertate, iar asta a și afectat relația lor și pe Andreea. Ea a criticat și judecat foarte mult concepția lui despre familie, iar acolo ei s-au împiedicat.

Oana Timofte: El, dacă ar fi pus mai multă structură și mai multă tehnică în relație, ar fi fost mai bine. Doar că el a fost mai libertin, mai copil. Andreea, în următoarea perioadă, închide capitole vechi din viața ei. Va renaște și va fi mult mai vizibilă. Anul 2027 este un an foarte bun pentru ea și, cel mai important, poate apărea o relație predestinată, cu un partener predestinat. Vor exista multe schimbări în toate domeniile la Andreea.

Adina Timofte: La Cabral este posibil să auzim de o nouă relație, iar persoana respectivă să rămână însărcinată, să anunțe că devine tată și să aibă proiecte inedite, diferite față de ce făcea până acum. Sufletul lui s-a săturat să mai mențină o imagine doar de fațadă.

Oana Timofte: Ei s-au despărțit stând împreună, iar acum a fost despărțirea oficială, dar de aproximativ 2 ani și jumătate scârțâia ceva între ei. Andreea trebuie să fie puțin mai veselă, ca să iasă din rigiditate și să renască. Iar lui Cabral îi spunem să fie atent la oamenii din jur, la cei care îi pot lua energia, să își poarte o amuletă sau să fie mai atent la aceste lucruri.

