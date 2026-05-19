Unde a plecat Cabral după ce a confirmat divorțul de Andreea Ibacka. Și-a găsit refugiul!

După numeroase speculații legate de un posibil divorț, Cabral și Andreea Ibacka au confirmat despărțirea. După 18 ani de relație, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate. Acum fiecare își vede de viața lui și trece peste divorț așa cum știe. În ceea ce îl privește pe Cabral, se pare că acesta a decis că este momentul unei noi escapade. Unde a plecat după ce anunțul divorțului a fost făcut public?

Andreea și Cabral Ibacka erau văzuți ca unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Însă, deși relația lor părea perfectă, în ultima perioadă lucrurile par că s-au schimbat, iar ideea divorțului a prins tot mai mult contur. Semnele au fost clare, iar în cele din urmă și cei doi au confirmat oficial și divorțul.

Unde a plecat Cabral după anunțul divorțului

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat recent divorțul. Cei doi și-au dorit să păstreze discreția, așa că nu au dat prea multe detalii despre motivele ce au condus la acest deznodământ. Fiecare dintre ei trece acum printr-o perioadă dificilă și încearcă să treacă peste separare așa cum știu mai bine.

În timp ce Andreea Ibacka a rămas în Capitală și se concentrează pe ea, mergând la pilates și făcând tot felul de activități care să îi ocupe timpul, Cabral a decis că este momentul unei noi escapade. Acesta și-a făcut bagajul și a dat o fugă pe litoralul românesc.

Cel mai probabil, acesta a simțit nevoiea de o pauză după evenimentele din ultima perioadă și a ales să se reculeagă la mare.

Reamintim că Andreea și Cabral Ibacka și-au spus adio după o relație de 18 ani și doi copii împreună. Divorțul a fost confirmat recent, printr-un mesaj postat în mediul online de către blondină.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri (…)”, se arată în mesajul postat în mediul online.

