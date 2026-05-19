Acasă » Știri » Unde a plecat Cabral după ce a confirmat divorțul de Andreea Ibacka. Și-a găsit refugiul!

Unde a plecat Cabral după ce a confirmat divorțul de Andreea Ibacka. Și-a găsit refugiul!

De: Alina Drăgan 19/05/2026 | 22:05
Unde a plecat Cabral după ce a confirmat divorțul de Andreea Ibacka. Și-a găsit refugiul!
Unde a plecat Cabral după anunțul divorțului /Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După numeroase speculații legate de un posibil divorț, Cabral și Andreea Ibacka au confirmat despărțirea. După 18 ani de relație, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate. Acum fiecare își vede de viața lui și trece peste divorț așa cum știe. În ceea ce îl privește pe Cabral, se pare că acesta a decis că este momentul unei noi escapade. Unde a plecat după ce anunțul divorțului a fost făcut public?

Andreea și Cabral Ibacka erau văzuți ca unul dintre cuplurile solide din showbiz. Cei doi sunt căsătoriți din anul 2011 și au împreună doi copii. Însă, deși relația lor părea perfectă, în ultima perioadă lucrurile par că s-au schimbat, iar ideea divorțului a prins tot mai mult contur. Semnele au fost clare, iar în cele din urmă și cei doi au confirmat oficial și divorțul.

Unde a plecat Cabral după anunțul divorțului

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat recent divorțul. Cei doi și-au dorit să păstreze discreția, așa că nu au dat prea multe detalii despre motivele ce au condus la acest deznodământ. Fiecare dintre ei trece acum printr-o perioadă dificilă și încearcă să treacă peste separare așa cum știu mai bine.

În timp ce Andreea Ibacka a rămas în Capitală și se concentrează pe ea, mergând la pilates și făcând tot felul de activități care să îi ocupe timpul, Cabral a decis că este momentul unei noi escapade. Acesta și-a făcut bagajul și a dat o fugă pe litoralul românesc.

Cel mai probabil, acesta a simțit nevoiea de o pauză după evenimentele din ultima perioadă și a ales să se reculeagă la mare.

Unde a plecat Cabral după anunțul divorțului /Foto: Instagram

Reamintim că Andreea și Cabral Ibacka și-au spus adio după o relație de 18 ani și doi copii împreună. Divorțul a fost confirmat recent, printr-un mesaj postat în mediul online de către blondină.

„După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare.

Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri (…)”, se arată în mesajul postat în mediul online.

 

CITEȘTE ȘI:

Cabral a dezvăluit fără să vrea motivul divorțului de Andreea Ibacka: ”Un om iubit cum trebuie”

Imagini de la nunta lui Cabral cu Andreea Ibacka, din 2011. Gestul bizar făcut de vedeta Pro TV, după ce a ieșit din biserică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea filmului! Actrița Luna Jordan a murit la doar 25 de ani
Știri
Doliu în lumea filmului! Actrița Luna Jordan a murit la doar 25 de ani
Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ”Aflu cine a făcut asta”
Știri
Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ”Aflu cine…
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, ovații la Cannes, dar lovit de The Guardian cu o notă neașteptată
Mediafax
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu, ovații la Cannes, dar lovit de The Guardian...
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere...
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o...
Obiceiul de seară care îți „micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer: avertismentul neurologilor
Adevarul
Obiceiul de seară care îți „micșorează” creierul și crește riscul de Alzheimer: avertismentul...
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian al Estoniei
Digi24
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o...
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la vârful Guvernului”
Mediafax
PSD: „Prim-ministrul demis Ilie Bolojan să răspundă pentru traficul de influență exercitat la...
Parteneri
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică, mai incitantă ca niciodată! Vedeta face senzație în costume de baie
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Click.ro
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”:...
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Digi 24
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol...
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Digi24
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în...
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor.ro
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696...
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din...
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
go4it.ro
Un supermarket cunoscut din România a lansat un avatar AI disponibil pe WhatsApp
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA pentru trafic de influență. Cazul a fost dezvăluit de Gândul
Gandul.ro
Fostul șef ADR, dat afară de Oana Gheorghiu, anunță că a depus plângere la DNA...
ULTIMA ORĂ
Doliu în lumea filmului! Actrița Luna Jordan a murit la doar 25 de ani
Doliu în lumea filmului! Actrița Luna Jordan a murit la doar 25 de ani
Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ...
Melek și-a găsit mașina zgâriată în parcare. Văduva lui Dani Vicol vrea să meargă la Poliție: ”Aflu cine a făcut asta”
Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani
Medic cercetat pentru ucidere din culpă după un accident mortal în Botoșani
Ce au făcut Stelian Ogică și Paula Cojocari după ce s-au căsătorit. Cum a fost prima noapte petrecută ...
Ce au făcut Stelian Ogică și Paula Cojocari după ce s-au căsătorit. Cum a fost prima noapte petrecută împreună
Lizeta Haralambie l-a vizitat pe Radu Mazăre în Madagascar. Cum arată fostul primar al Constanței
Lizeta Haralambie l-a vizitat pe Radu Mazăre în Madagascar. Cum arată fostul primar al Constanței
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: Dumbo și Valentin Drăghia ...
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Desafio: Aventura. Urmărește AICI marea finală: Dumbo și Valentin Drăghia luptă pentru marele premiu
Vezi toate știrile