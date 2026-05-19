Cum trece Andreea Ibacka peste divorțul de Cabral. A făcut imaginile publice!

Andreea Ibacka și Cabral traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața lor. După 18 ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Aceștia au confirmat totul pe rețelele de socializare printr-un mesaj comun, iar acum, la câteva zile distanță, Andreea a împărtășit fanilor ei activitatea care o ajută să treacă mai ușor peste momentele grele.

Vestea că Andreea și Cabral nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea. Inițial, niciunul dintre ei nu a vorbit despre schimbările care au loc în viața lor, însă semnele erau din ce în ce mai clare, mai ales că vacanțele și le petreceau separat, imaginile romantice nu mai făceau parte din peisaj, dar în final au confirmat totul. Ei au recunoscut că nu le este ușor, așa că actrița a postat în mediul online activitatea care o face să se simtă mai bine.

Ce face Andreea Ibacka pentru a trece mai ușor peste despărțire

Andreea Ibacka este una dintre cele mai apreciate actrițe și prezentatoare TV din România. În ultimii ani s-a dedicat familiei, însă în prezent viața de acasă trece prin schimbări uriașe. Ea și Cabral nu mai formează un cuplu. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva zile pe conturile lor. Cu toate acestea, ambii își continuă activitatea, iar Andreea le-a arătat fanilor ei ce o face să se simtă mai bine.

În ultima sa postare de pe rețelele de socializare se poate observa cum blondina a optat pentru un outfit sport, un costum vibrant galben. Aceasta se pregătea să meargă la Pilates. De-a lungul timpului Andreea a postat imagini în care face sport și asta pentru că face parte din rutina sa, pentru a se menține în formă.

Cum au anunțat cei doi că divorțează

Cabral și Andreea au anunțat că au mers pe drumuri separate prin intermediul unui mesaj comun în mediul online. Ei au pus punct relației fără scandal sau fără să fie vorba despre infidelitate și spun că vor continua să aibă o relație de prietenie de dragul copiilor.

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape. Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei, arată mesajul postat.

