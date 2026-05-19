Motivul pentru care Dorian Popa a refuzat un cadou primit de la un fan, după nunta cu Andreea: ”Mi se pare ciudat”

Dorian Popa traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. El a avut acum aproape o lună nunta cu Andreea, iar evenimentul a părut din povești. În urma imaginilor pe care le-au publicat în mediul online, un fan i-a pregătit o surpriză neașteptată.

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați influenceri și cântăreți din țara noastră. După mai multe probleme cu legea, artistul și-a găsit liniștea, mai ales că a ajuns în fața altarului alături de iubita sa Andreea. La aproape o lună de la fericitul eveniment, Dorian a primit un cadou inedit de la un fan, însă nu a acceptat surpriza. Motivul i-a surprins pe internauți, videoclipul devenind viral în mediul online.

De ce a refuzat Dorian Popa cadoul unui fan

Fanul vloggerului a venit în fața lui cu un tablou imens. Acesta portretiza o imagine cu el și proaspăta soție. Dorian a fost încântat de surpriza bărbatului, însă reacția lui a fost una neașteptată. Momentul a fost filmat și a devenit viral. El a explicat că nu poate primi un asemenea cadou și asta pentru că tablourile cu chipul său nu fac parte din decorul locuinței sale.

Ești drăguț, dar nu pot să pun așa ceva, viața mea! Foarte frumos! Este superb, dar eu nu sunt din ăla care să țină tablouri cu el în casă. Mi se pare un pic ciudat, dar e foarte frumos și mulțumesc din suflet!, a spus Dorian Popa atunci când i s-a oferit cadoul.

Cum au reacționat fanii atunci când au văzut videoclipul

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. În timp ce unii au spus că gestul său nu a fost unul tocmai frumos, alții au replicat că nici ei nu ar accepta un astfel de cadou. Bărbatul care a vrut să îi dea darul nu a fost deranjat de decizia influencerului.

Nici eu nu l-aș pune, nu are gust sincer acel tablou 😅 iar reacția a fost sinceră, așa că respect! Mai bine sincer decât fals!”, ”Are dreptate și el cu ceva”, ”Doamne ferește să ai așa reacție…”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți pe TikTok.

