Claudia Babs a vrut să demonstreze că a fost întotdeauna împotriva nunților. Ce a spus fosta lui Dorian Popa

Claudia Iosif, cunoscută drept Babs, fosta parteneră a lui Dorian Popa a fost luată cu asalt de fanii artistului. Internauții l-au criticat pe acesta că s-a căsătorit cu actuala iubită, iar cu fosta nu s-a gândit la pasul cel mare. Ea a vrut să pună capăt zvonurilor, așa că a răspuns imediat acuzațiilor. Mai mult decât atât, a oferit noi detalii importante despre subiect.

Babs a fost implicată în mijlocul unor acuzații neașteptate legate de fostul iubit, Dorian Popa. După ce influencerul a făcut o nuntă de vis cu Andreea, actuala parteneră, fanii l-au criticat dur. Un internaut a spus că el nu și-a dorit să ajungă în fața altarului cu Babs și că acesta ar fi motivul separării. Din acest motiv, fosta cântărețului i-a luat apărarea și a explicat că, de fapt, ea nu își dorea să se căsătorească. Acum, bruneta vine cu noi dezvăluiri.

Ce spune Babs despre căsătoria cu Dorian Popa

Deși păreau un cuplu solid, cei doi au decis să pună capăt relației. Nu a durat mult, iar Dorian și-a găsit fericirea lângă Andreea, o tânără studentă. Îndrăgostiți până peste cap, și-au unit destinele. Ulterior, un fan a inițiat un zvon potrivit căruia artistul nu și-a dorit să facă nuntă cu Babs. Totul a ajuns în atenția influenceriței, iar ea a pus capăt acuzațiilor. Aceasta a spus că ea nu a vrut să se căsătorească, însă internauții au continuat să vorbească pe marginea subiectului.

Din acest motiv, Babs a vrut să demonstreze că a spus adevărul. Vedeta a postat pe pagina sa de Instagram un videoclip mai vechi în care oferea un interviu, iar acolo vorbește chiar despre nuntă. Acesta scoate la suprafață faptul că ea nu crede în căsătorie și că nu își dorește asta.

Eu nu cred în căsătorie. Chiar nu sunt interesată de acest lucru, nu îmi aduce nimic în plus. Din punctul meu de vedere, petrecerea aceea de nuntă ar putea deveni, îmi cer scuze pentru oamenii care au făcut chestia asta, dar e un bal mascat. Oamenii nu mai vin de plăcere, vin de necesitate, a declarat Babs în urmă cu mai mulți ani.

