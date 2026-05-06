Babs, replică dură, după ce s-a spus că Dorian Popa nu a vrut să se căsătorească cu ea: “Vorbești fără să ai habar”

Dorian Popa a făcut nunta în urmă cu puțin timp. Acesta s-a căsătorit cu Andreea, iar pasul cel mare a fost făcut la doar un an de la începutul relației. Internauții știu că el și Babs au fost împreună mai mult timp și au speculat că el nu ar fi vrut să ajungă la altar cu ea. Fosta parteneră nu s-a putut abține și a dat o replică numaidecât.

Cântărețul trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. El și partenera sa au făcut o nuntă de vis, astfel au devenit soț și soție. Totuși, au apărut zvonuri cum că Dorian nu și-ar fi dorit să se căsătorească cu Babs, fosta iubită și de aceea relația lor s-ar fi încheiat. Bruneta a vrut să pună capăt acestor speculații, așadar a oferit un răspuns ferm celor care cred asta.

Babs, replică acidă pentru fani

Vestea că Dorian Popa și Babs nu mai formează un cuplu a șocat pe toată lumea, mai ales că aveau o relație îndelungată și toată lumea aștepta logodna dintre ei. Cu toate acestea, lucrurile nu au mers atât de bine între ei, așa că povestea s-a încheiat. Vloggerul s-a combinat cu Andreea, studentă la medicină. Relația lor a evoluat rapid, așa că Dorian nu a stat pe gânduri și a cerut-o de soție. Cum era de așteptat, răspunsul a fost unul afirmativ, iar nunta a fost făcută recent.

După ce a avut loc evenimentul fericit, internauții au reacționat imediat. În timp ce unii transmiteau felicitări, alții îl acuzau pe artist că nu și-a dorit să o ducă pe Babs la altar și că acesta ar fi, de fapt, motivul separării.

Dorian Popa a făcut, în sfârșit, nunta. În maxim un an a avut relație, cerere, căsătorie, nuntă. Foarte bine. Dar știi ce e foarte interesant? În relația anterioară spunea ani de zile că el nu vrea căsătorie, nu vrea familie, că este bine și așa. Când un bărbat spune asta, draga mea, te rog să îl crezi. El nu vrea căsătorie, el nu vrea familie, cel puțin nu cu tine. Nu sta, nu aștepta, și nu îți irosi timpul sperând că el se va schimba. În timp ce tu stai lângă el, îl susții, îl iubești, iar el nu vrea să se căsătorească cu tine, vine altă femeie și în câteva luni de zile face tot ce nu voia cu tine. Nu pentru că s-a schimbat, ci pentru că a vrut. Un bărbat care vrea cu adevărat acționează fără scuze, fără întrebări, doar acționează pentru că te vrea, a spus cineva pe rețelele de socializare.

Fosta parteneră a influencerului a vrut să oprească imediat speculațiile și a avut o reacție acidă. Aceasta a explicat că nu Dorian a fost cel care nu și-a dorit o familie, ci ea.

Vorbești fără să ai habar. Cea care nu a vrut căsătorit și copii am fost eu! De ce oare???, a răspuns Babs.

