Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa a trecut prin momente dificile. Vedeta și-a petrecut Paștele în tristețe

Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa a avut un Paște dificil. Aceasta a mărturisit că nu s-a putut bucura de sărbătorile pascale și asta pentru că a trecut prin clipe grele. Chiar în noaptea de Înviere a fost nevoită să meargă la medic.

Claudia Iosif, Babs, așa cum este cunoscută în mediul online, a avut parte de un Paște dureros. Fosta iubită a lui Dorian Popa a dezvăluit pe rețelele de socializare că în noaptea de Înviere nu a reușit să meargă să ia Lumină pentru că s-a dus de urgență la medicul veterinar. Babs a postat pe pagina sa o fotografie cu un cățel pe care a încercat să îl salveze, însă nu a reușit. Din acest motiv, ultimele zile pentru ea au fost pline de tristețe.

Babs, Paște cu suferință

Deși Paștele este o perioadă mult așteptată și familia se adună, iar zâmbetele sunt nelipsite acest lucru nu s-a întâmplat pentru Babs. Ea a povestit că ultimele zile au fost crunte pentru ea deoarece a luat în grijă un câine care a trecut prin chinuri groaznice. Vedeta l-a luat la ea acasă, i-a oferit tratament și iubirea necesară pentru a-l vindeca, însă din cauza durerilor pe care le avea animăluțul, atât ea, cât și medicul veterinar au decis că este mai bine pentru el să fie eutanasiat.

Nu era cățelușul meu. Era un cățeluș pe care l-am luat în foster. Îl abandonase stăpânul lui pentru că era bolnav și îl țineam într-un apartament. O vecină îi dădea mâncare, se ducea la el la două zile și îi dădea mâncare, iar eu n-am putut să-l văd acolo, în dureri. M-am dus și l-am luat la mine, iar trei zile, până am reușit să mergem cu el la RMN, l-am ținut la mine și i-am făcut tratament, dar din păcate, la RMN s-a depistat că are cancer în metastază și ar trebui să-l adormim. Se chinuia foarte tare. M-a afectat foarte mult, pentru că eu sunt foarte miloasă cu animalele. Asta a fost situația, a declarat ea.

În plus, înainte de a lua decizia radicală, a mai fost cu el la medicul veterinar. Acest lucru s-a întâmplat chiar în noaptea de Înviere. Chiar dacă nu a reușit să îl țină în viață pe bietul cățeluș, Babs este liniștită că a făcut tot ce a putut ea.

De Paște, de Înviere, eram cu cățelul la veterinar, că intrase în crize. Atunci i-am făcut injecția de durere, iar injecția care l-a adormit am făcut-o ieri, la spital. A fost un Paște cu durere. Mă bucur însă că am avut grijă de el în ultimele zile. S-a chinuit foarte tare, cu dureri, și mă bucur că în ultimele zile a fost cineva lângă el. I-am dat tratament, mâncare, l-am și spălat, am făcut tot ce am putut, a mai adăugat Babs.

