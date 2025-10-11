Acasă » Exclusiv » După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul în prag: “M-au stors de energie”

După ce Dorian Popa și-a cerut actuala iubită în căsătorie, Babs a cedat nervos şi a pus piciorul în prag: “M-au stors de energie”

De: Ana Maria Păsat 11/10/2025 | 23:40
Babs și Dorian Popa s-au despărțit în urmă cu aproximativ doi ani, iar de atunci s-au mai întâlnit doar întâmplător, acum câteva luni. Fiecare și-a refăcut viața, și tot ce a fost între ei aparține doar trecutului. Babs nu vrea sub nicio formă ca numele său să mai fie asociat cu cel al fostului iubit. Cu toate acestea, în ziua în care fostul partener a încărcat pe paginile de socializare fotografii și filmulețe despre surpriza făcută iubitei sale, cu care s-a căsătorit, Claudia Iosif a fost asaltată din toate direcțiile cu postările acestuia. Motiv  pentru care a pus piciorul în prag și le-a cerut amicelor să nu mai pomenească nimic de bărbatul cu care a fost mai bine de 11 ani. Mai ales că și până atunci prietenele sau doar simple cunoștințe o informau, fără voia sa, cu tot ce făcea artistul. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Babs și Dorian Popa au fost împreună mai bine de 11 ani. Au luat-o de la zero, ambii provenind din familii fără posibilități materiale. Iar în prezent, au tot ce-și doresc. Drumurile lor s-au despărțit însă, în urmă cu aproximativ doi ani. De atunci, fiecare și-a refăcut viața. Artistul a dat de înțeles că s-a căsătorit în urmă cu câteva zile cu iubita cu zece ani mai tânără decât el, studentă la Medicină. În ceea ce o privește pe Babs, aceasta s-a despărțit, recent, de partenerul său, și se concentrează pe lansarea unei noi colecții.

Babs nu vrea să mai audă de Dorian Popa. Foto: Facebook

Babs: „Nu vreau ca numele meu să mai fie asociat cu al lui Dorian”

În prezent, Claudia Iosif nu vrea ca numele să-i mai fie asociat cu cel al fostului iubit. Aceasta își dorește să nu mai aibă practic nicio legătură cu acesta. Motiv pentru care a și renunțat să-l mai vadă pe Cheluțu, patrupedul adoptat împreună cu Dorian, devenit celebru în clipurile artistului.

„Nu vreau ca numele meu să mai fie asociat cu al lui Dorian. Ne-am despărțit demult. Între noi nu mai e nimic. Fiecare avem acum pe altcineva”, a spus aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Dorian Popa a postat recent fotografii de la căsătoria sa

Motivul pentru care Babs a răbufnit

Cu toate acestea, ea este bântuită și acum de urmele trecutului. Recent, Babs a răbufnit chiar în fața grupului său de prietene, după ce a fost asaltată cu postările lui Dorian Popa, care s-ar fi căsătorit cu Andreea, în afara granițelor țării. Aceasta le-a cerut amicelor sale să nu-i mai trimită postări de-ale fostului iubit și nici să nu-i mai pomenească numele.

„Babs nu mai urmărește demult postările lui Dorian. Nu o mai interesează. Doar că, fără să vrea, tot primea poze cu ce a mai făcut el. Ne-a spus clar că va ajunge să ne blocheze dacă-i mai trimit ceva ce are legătură cu el”, a spus în exclusivitate pentru CANCAN.RO o persoană apropiată blondinei.

La rându-i, Babs nu ne-a ascuns faptul că toată lumea a sunat-o sau i-a trimis fotografiile postate de fostul iubit.

„Telefonul mi-a sunat non-stop. M-au bombardat zilele astea din toate părțile. M-au asaltat toți să mă întrebe care-i treaba cu acele postări. M-au stors de energie. Eu nu mai am nicio treabă cu Dorian. Chiar nu mai vreau să vorbesc despre el”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

