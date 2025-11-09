Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

Pentru Babs, despărțirea de Dorian Popa a însemnat în același timp și renunțarea la Cheluțu. O perioadă, celebru patruped devenit vedetă după ce a apărut într-un videoclip al artistului, stătea o perioadă la Dorian, și o alta la Claudia. Aceasta din urmă a decis însă să rupă orice legătură cu fostul său iubit, inclusiv să nu-l mi vadă pe Cheluțu. Dorul de acesta a mistuit-o mult timp. Aflați numai din CANCAN.RO ce a făcut însă Babs pentru a suplini absența cățelului. Vă spunem doar că a apelat la samsarii de câini, iar finalul a fost unul de film.

De mai bine de o lună, Babs nu mai este singură. Un alt suflet îi ocupă o mare parte de timp. Nu, nu-i vorba despre vreun nou iubit. Ci despre un animăluț, copia perfectă a lui Cheluțu, „copilul său de suflet”, rămas la Dorian Popa, după ce aceștia s-au despărțit.

Babs: „Îmi face viața mult mai bună în fiecare zi”

Câinele, aceeași rasă ca și patrupedul devenit celebru după ce a apărut în videoclipul artistului, a fost salvat de la samsari, după cum însăși a mărturisit Claudia Iosif în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am văzut o postare pe instagram despre o fetiță ce se afla în condiții foarte proaste. Am luat-o de la samsarii de câini care au vrut să scape de ea pentru că nu mai făcea pui”, ne-a mărturisit aceasta.

Babs ne-a spus, în același timp, că în ciuda faptului că a fost un animăluț chinuit, cățelușa este extrem de iubitoare:

„Este un înger. E cel mai iubitor cățel. Îmi face viața mult mai bună în fiecare zi, cu iubirea ei”.

„Nu pot pleca de acasă pentru mult timp”

Cum în acest moment are trei animale de companie, ea a renunțat la plecările pe termen lung de acasă.

„Mai am două pisici. Și acum și un câine. Atelierul și animalele mele nu-mi mai permit să plec de acasă. Motiv pentru care am refuzat și diverse proiecte”, a adăugat Claudia Iosif.

„Am făcut un sacrificiu”

După cum se știe, Babs a avut o relație de 11 ani cu Dorian Popa. Iar în prezent nu-i mai leagă absolut nimic. După o perioadă în care-l împărțeau pe Cheluțu, iar omul de legătură care plimba patrupedul de la unul la altul era chiar managera, Babs a renunțat să-l mai vadă:

„Nu l-am mai văzut demult. Am făcut un sacrificiu pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine, ca să putem fiecare să avem liniste. Am vrut să evit alte lucruri”.

O perioadă, Babs a încercat să suplinească, într-un fel, absența animalului de companie cu ajutorul unei prietene. Aceasta-i lăsa cățelul ei, aceeași rasă, în grijă.

