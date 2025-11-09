Acasă » Exclusiv » Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

De: Ana Maria Păsat 09/11/2025 | 17:24
Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Pentru Babs, despărțirea de Dorian Popa a însemnat în același timp și renunțarea la Cheluțu. O perioadă, celebru patruped devenit vedetă după ce a apărut într-un videoclip al artistului, stătea o perioadă la Dorian, și o alta la Claudia. Aceasta din urmă a decis însă să rupă orice legătură cu fostul său iubit, inclusiv să nu-l mi vadă pe Cheluțu. Dorul de acesta a mistuit-o mult timp. Aflați numai din CANCAN.RO ce a făcut însă Babs pentru a suplini absența cățelului. Vă spunem doar că a apelat la samsarii de câini, iar finalul a fost unul de film.

De mai bine de o lună, Babs nu mai este singură. Un alt suflet îi ocupă o mare parte de timp. Nu, nu-i vorba despre vreun nou iubit. Ci  despre un animăluț, copia perfectă a lui Cheluțu, „copilul său de suflet”, rămas la Dorian Popa, după ce aceștia s-au despărțit.

Babs l-a înlocuit pe Cheluțu cu copia lui fidelă

Babs: „Îmi face viața mult mai bună în fiecare zi”

Câinele, aceeași rasă ca și patrupedul devenit celebru după ce a apărut în videoclipul artistului, a fost salvat de la samsari, după cum însăși a mărturisit Claudia Iosif în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Am văzut o postare pe instagram despre o fetiță ce se afla în condiții foarte proaste. Am luat-o de la samsarii de câini care au vrut să scape de ea pentru că nu mai făcea pui”, ne-a mărturisit aceasta.

Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii. Un vortex polar aduce ger și ninsori abundente
Specialiștii anunță că 2025-2026 va fi cea mai grea iarnă din ultimele decenii....
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Babs ne-a spus, în același timp, că în ciuda faptului că a fost un animăluț chinuit, cățelușa este extrem de iubitoare:

„Este un înger. E cel mai iubitor cățel. Îmi face viața mult mai bună în fiecare zi, cu iubirea ei”.

„Nu pot pleca de acasă pentru mult timp”

Cum în acest moment are trei animale de companie, ea a renunțat la plecările pe termen lung de acasă.

„Mai am două pisici. Și acum și un câine. Atelierul și animalele mele nu-mi mai permit să plec de acasă. Motiv pentru care am refuzat și diverse proiecte”, a adăugat Claudia Iosif.

„Am făcut un sacrificiu”

După cum se știe, Babs a avut o relație de 11 ani cu Dorian Popa. Iar în prezent nu-i mai leagă absolut nimic. După o perioadă în care-l împărțeau pe Cheluțu, iar omul de legătură care plimba patrupedul de la unul la altul era chiar managera, Babs a renunțat să-l mai vadă:

„Nu l-am mai văzut demult. Am făcut un sacrificiu pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine, ca să putem fiecare să avem liniste. Am vrut să evit alte lucruri”.

O perioadă, Babs a încercat să suplinească, într-un fel, absența animalului de companie cu ajutorul unei prietene. Aceasta-i lăsa cățelul ei, aceeași rasă, în grijă.

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

Citește și: Cu ce se ocupă iubita lui Dorian Popa, de fapt. Vloggerul a postat fotografia cu Andreea din cabinet!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu mă expuneam în asemenea hal”
Exclusiv
Cum se apără ex-ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, după imaginile apărute pe o aplicație de dating pentru bărbați: “Nu…
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Exclusiv
Unde s-a „evaporat” Iulia Albu? Motivul incredibil pentru care a renunțat la TV! “Momentan stau…”
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în...
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece printr-o transformare radicală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Drăgușanu, o nouă operație estetică! „Vreau să micșorez tot ce am făcut mare!” Trece...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Descopera.ro
O afecțiune genetică rară poate face chiar și alimentele SĂNĂTOASE să fie PERICULOASE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va ninge în decembrie
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță cum va fi vremea de CRĂCIUN în România. Orașele în care va...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Tragedie în lumea medicală! A murit după ce a primit supradoză. Cine era medicul
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Cum arată Anastasia, mezina lui Cristi Chivu? Are 15 ani și e leită mama ei
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
Gestul bizar făcut de Loredana în fața unui tânăr, pe scenă: ”Ce a vrut să însemne asta?”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 10 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 
Horoscop 10 noiembrie 2025. Zodia care este în prag de colaps 
Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate
Tată și fiică, acuzați că au răpit o femeie de pe stradă. Totul ar fi pornit de la o infidelitate
Vezi toate știrile
×