Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

Pentru Babs, despărțirea de Dorian Popa a însemnat în același timp și renunțarea la Cheluțu. O perioadă, celebru patruped devenit vedetă după ce a apărut într-un videoclip al artistului, stătea o perioadă la Dorian, și o alta la Claudia. Aceasta din urmă a decis însă să rupă orice legătură cu fostul său iubit, inclusiv să nu-l mi vadă pe Cheluțu. Dorul de acesta a mistuit-o mult timp. Aflați numai din CANCAN.RO ce a făcut însă Babs pentru a suplini absența cățelului. Vă spunem doar că a apelat la samsarii de câini, iar finalul a fost unul de film.
De mai bine de o lună, Babs nu mai este singură. Un alt suflet îi ocupă o mare parte de timp. Nu, nu-i vorba despre vreun nou iubit. Ci despre un animăluț, copia perfectă a lui Cheluțu, „copilul său de suflet”, rămas la Dorian Popa, după ce aceștia s-au despărțit.
Câinele, aceeași rasă ca și patrupedul devenit celebru după ce a apărut în videoclipul artistului, a fost salvat de la samsari, după cum însăși a mărturisit Claudia Iosif în exclusivitate pentru CANCAN.RO.
„Am văzut o postare pe instagram despre o fetiță ce se afla în condiții foarte proaste. Am luat-o de la samsarii de câini care au vrut să scape de ea pentru că nu mai făcea pui”, ne-a mărturisit aceasta.
Babs ne-a spus, în același timp, că în ciuda faptului că a fost un animăluț chinuit, cățelușa este extrem de iubitoare:
„Este un înger. E cel mai iubitor cățel. Îmi face viața mult mai bună în fiecare zi, cu iubirea ei”.
Cum în acest moment are trei animale de companie, ea a renunțat la plecările pe termen lung de acasă.
„Mai am două pisici. Și acum și un câine. Atelierul și animalele mele nu-mi mai permit să plec de acasă. Motiv pentru care am refuzat și diverse proiecte”, a adăugat Claudia Iosif.
După cum se știe, Babs a avut o relație de 11 ani cu Dorian Popa. Iar în prezent nu-i mai leagă absolut nimic. După o perioadă în care-l împărțeau pe Cheluțu, iar omul de legătură care plimba patrupedul de la unul la altul era chiar managera, Babs a renunțat să-l mai vadă:
„Nu l-am mai văzut demult. Am făcut un sacrificiu pentru că-l iubesc din toată inima pe Cheluțu. Nu-l mai iau la mine. Așa am considerat că e mai bine, ca să putem fiecare să avem liniste. Am vrut să evit alte lucruri”.
O perioadă, Babs a încercat să suplinească, într-un fel, absența animalului de companie cu ajutorul unei prietene. Aceasta-i lăsa cățelul ei, aceeași rasă, în grijă.
