Și PRO TV se refuză! Vedeta din România care a spus „pas" televiziunii din Pache + Antenei 1 "la pachet"

De: Ana Maria Păsat 05/11/2025 | 23:40
Ani de zile, Babs a fost doar femeia puternică din spatele unui bărbat ajuns pe culmile succesului. A evitat de fiecare dată să apară în lumina reflectoarelor, chiar și atunci când se afla la brațul lui Dorian Popa. Rămasă singură, Claudia Iosif a primit, recent, o super ofertă de la un cunoscut post TV. Nu este prima de acest gen. Ea însăși ne-a mărturisit că a mai fost curtată de producători și cu altă ocazie. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Claudia Iosif, alias Babs, a stat tot timpul departe de lumina reflectoarelor. A refuzat chiar să apară public la emisiuni TV în compania lui Dorian Popa, pe vremea când acesta era iubitul său. Și, în timp ce vlogger-ul urca cu pași siguri și mari pe treptele succesului, ea a preferat să rămână în umbra acestuia.

Babs a refuzat să plece în Thailanda. Foto: Facebook

Și în prezent, când deja povestea lor de dragoste este demult apusă, iar Dorian și-a refăcut viața, Babs preferă anonimatul. În timp ce nu puține sunt vedetele care se autopropun la show-urile de supraviețuire doar pentru a-și câștiga notorietatea și a da o lovitură de imagine, ei bine, Claudia Iosif este la polul opus. A refuzat mai întâi Asia Express. Iar apoi Survivor. Două emisiuni-concurs de top ce-și disputau la acea vreme supremația în ierarhia ratingului TV.

Babs, ofertată să plece în Thailanda

Recent, Babs a mai primit o super propunere. Mai precis, producătorii show-ului Desafio, ce se filmează în aceste zile în Thailanda, au ofertat-o să facă parte din acest proiect, prezentat de Daniel Pavel.  Ce răspuns a dat fost iubită a lui Dorian Popa referitor la această provocare ne spune ea însăși.

„Am refuzat. Nu puteam pleca pentru atâta timp de acasă. Am animale, două pisici și un câine. În plus, nu aveam cum lăsa atelierul. Din același motiv, nu am fost nici la Asia Expres. Și nici la Survivor de unde am primt de asemenea, propunerea să particip”, a mărturisit Babs în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cu ce se ocupă fosta iubită a lui Dorian Popa

Babs are propriul său atelier de haine. Comenzile curg lanț. Iar afacerea sa este una cât se poate de prosperă. Ani de zile, aceasta era principala sursă de venit. Nu doar pentru ea, cât și pentru Dorian Popa, care încă nu cunoscuse adevărata consacrare. Cei doi au pornit împreună de la zero. Și au reușit apoi să-și clădească un mic imperiu financiar. După despărțire, Babs s-a mutat într-o vilă superbă, amenajată de ea însăși. Deși nu locuiesc la mare distanță unul de altul, Claudia Iosif și Dorian Popa s-au mai întâlnit doar o singură data, îmtâmplător, la o nuntă.

Nu rata: Prima poză cu iubitul lui Babs! Fosta lui Dorian Popa i-a dedicat o piesă de dragoste, iar el a răsfățat-o

Citește și: Cu ce se ocupă iubita lui Dorian Popa, de fapt. Vloggerul a postat fotografia cu Andreea din cabinet!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×