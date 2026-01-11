Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”

După despărțirea de Dorian Popa, cu care a avut o relație de peste 11 ani, Babs a ales să își refacă viața sentimentală și să își mai acorde o șansă în dragoste. Între timp, cântărețul și-a refăcut complet viața personală și și-a întemeiat familia dorită, iar bruneta s-a despărțit de iubitul ei și urmează să treacă printr-o de vindecare.

La o perioadă după separare de Dorian Popa, Babs a intrat într-o nouă relație, însă aceasta s-a încheiat recent. Ea a decis să meargă mai departe singură, asumându-și această alegere cu maturitate și claritate, ajunâng la concluzia că, odată cu trecerea timpului, este important să privești relațiile în perspectivă și să nu rămâi într-o legătură care nu oferă siguranță și stabilitate pe termen lung.

În prezent, Babs spune că se simte liniștită și împăcată, iar decizia de a fi singură nu vine din dezamăgire, ci din dorința de a-și proteja timpul și energia.

„Sunt foarte fericită și liniștită. Lucrurile s-au așezat foarte frumos, așa cum trebuiau să fie. Pe plan sentimental, Babs este singură pentru că așa a ales. Am fost cu cineva, nu mai sunt. Din păcate, când ajungi la o vârstă, proiectezi foarte mult în viitor relațiile și nu are rost să-ți mai pierzi timpul dacă simți că nu va fi ok și pe viitor. Vreau să cred că am inteligența emoțională să-mi dau seama că nu mai trebuie să pierzi timpul cu oamenii”, a spus Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa.

Babs nu exclude ideea unei noi povești de dragoste, dar subliniază că nu mai este dispusă să facă compromisuri care nu o reprezintă. Prioritatea ei rămâne propria stare de bine, urmând să investească într-o relație doar atunci când va simți că este cu adevărat potrivită. „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă și nu mă refer la lucruri materiale, ci din punct de vedere emoțional. Am nevoie de cineva cu inteligență emoțională, pentru că pe viitor despre asta este vorba. Nu vreau să-mi mai pierd timpul, timpul este cel mai prețios lucru al meu și nu mai vreau să-l pierd cu nimeni. Nu vreau să-mi mai consum energia pe nimeni. Doar pentru mine și pentru un om care merită”, a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față