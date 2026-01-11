Acasă » Știri » Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”

Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”

De: Andreea Stăncescu 11/01/2026 | 22:58
Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”
Ce s-a întâmplat cu relația lui Babs / Sursa foto: Social media

După despărțirea de Dorian Popa, cu care a avut o relație de peste 11 ani, Babs a ales să își refacă viața sentimentală și să își mai acorde o șansă în dragoste. Între timp, cântărețul și-a refăcut complet viața personală și și-a întemeiat familia dorită, iar bruneta s-a despărțit de iubitul ei și urmează să treacă printr-o de vindecare.

La o perioadă după separare de Dorian Popa, Babs a intrat într-o nouă relație, însă aceasta s-a încheiat recent. Ea a decis să meargă mai departe singură, asumându-și această alegere cu maturitate și claritate, ajunâng la concluzia că, odată cu trecerea timpului, este important să privești relațiile în perspectivă și să nu rămâi într-o legătură care nu oferă siguranță și stabilitate pe termen lung.

În prezent, Babs spune că se simte liniștită și împăcată, iar decizia de a fi singură nu vine din dezamăgire, ci din dorința de a-și proteja timpul și energia.

„Sunt foarte fericită și liniștită. Lucrurile s-au așezat foarte frumos, așa cum trebuiau să fie. Pe plan sentimental, Babs este singură pentru că așa a ales. Am fost cu cineva, nu mai sunt. Din păcate, când ajungi la o vârstă, proiectezi foarte mult în viitor relațiile și nu are rost să-ți mai pierzi timpul dacă simți că nu va fi ok și pe viitor. Vreau să cred că am inteligența emoțională să-mi dau seama că nu mai trebuie să pierzi timpul cu oamenii”, a spus Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa.

Sursa foto: Instagram

Babs nu exclude ideea unei noi povești de dragoste, dar subliniază că nu mai este dispusă să facă compromisuri care nu o reprezintă. Prioritatea ei rămâne propria stare de bine, urmând să investească într-o relație doar atunci când va simți că este cu adevărat potrivită.

„Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă și nu mă refer la lucruri materiale, ci din punct de vedere emoțional. Am nevoie de cineva cu inteligență emoțională, pentru că pe viitor despre asta este vorba. Nu vreau să-mi mai pierd timpul, timpul este cel mai prețios lucru al meu și nu mai vreau să-l pierd cu nimeni. Nu vreau să-mi mai consum energia pe nimeni. Doar pentru mine și pentru un om care merită”, a mai spus aceasta.

CITEȘTE ȘI: Dorul a măcinat-o pe Babs luni întregi! Ce a făcut EX-iubita lui Dorian Popa pentru a-și umple golul după despărțire: „Îl iubesc din toată inima”

TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite
Știri
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire…
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama
Știri
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și…
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării cu monoxid de carbon
Mediafax
De ce e periculos să aprindem aragazul ca să ne încălzim? Riscurile intoxicării...
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă sexuală”
Adevarul
Motivul crimei tânărului moldovean în Italia, explicat de polițistul suspect: „Videoclip cu tentă...
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem tot în România anilor '60 a lui Ceaușescu
Digi24
Oficial BNR: „Reducerea de 10% în administrație nu e suficientă”. Marea problemă: Suntem...
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Mediafax
Cursuri suspendate sau desfășurate online în
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută”
Click.ro
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să...
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul pe care s-ar baza
Digi 24
„Santinela Arctică”. Propunerea Germaniei pentru a reduce tensiunile cu SUA legate de Groenlanda și modelul...
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține ministrul Energiei. Ce spune despre rezerve
Digi24
EXCLUSIV „România e azi cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga UE”, susține...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele tale să fi fost furate.
go4it.ro
Ai primit un e-mail de resetare a parolei de la Instagram? Este posibil ca datele...
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la Recorder: „Nu mi s-a cerut niciodată un interviu cu privire la acuzațiile din material”. Spune că a cerut audiență la Nicușor Dan, dar nu a primit-o
Gandul.ro
Liana Arsenie, șefa Curții de Apel București, a venit la TV cu emailurile de la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: ...
Cum a schimbat Regina R&B palatul pe benzinărie. De la Prințul Țiganilor la Lordul de rafinărie: o iubire imposibilă, cu CD, plinul făcut și suflete pe drumuri diferite
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Anda Adam a bifat prima intervenție pe 2026! A ales „pachetul full” încă din ianuarie
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii ...
Fețele create de inteligența artificială sunt imposibil de deosebit de cele reale. Studiu: Oamenii sunt păcăliți fără să-și dea seama
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ...
Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat”
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție ...
Cum arăta acum 20 de ani cel ce a dat rockul pe telenovele: poza cu Răzvan Fodor, găsită în redacție într-o cutie de chitară electrică
BANC | „Bulă, câți oameni lucrează la tine la job?”
BANC | „Bulă, câți oameni lucrează la tine la job?”
Vezi toate știrile
×