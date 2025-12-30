Acasă » Exclusiv » TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față

30/12/2025
TOP 10 vedete așa cum nu le vezi pe Instagram. Ramona Olaru, Irisha sau Erika Isac și-au arătat adevărata față

Pe covorul roșu strălucesc, pe Instagram sunt impecabile, iar în lumina reflectoarelor par de neatins. Dar ce se întâmplă când filtrele dispar, genele false rămân pe noptieră, iar stylingul intră în pauză? CANCAN.RO face ceea ce puțini îndrăznesc și intră exact acolo unde imaginea nu mai e controlată: în viața reală a vedetelor!

Vă prezentăm un TOP 10 al vedetelor surprinse pe stradă fără machiaj în 2025. Unele sunt mai greu de recunoscut, altele demonstrează că notorietatea nu dispare odată cu ”artificiile”.

Cine câștigă pariul naturaleții și cine îți dă impresia că vezi o cu totul altă persoană?

Începem cu Irisha, cântăreața obișnuită cu look-uri atent construite, care a apărut îmbrăcată în negru, cu părul strâns și un chip complet nemachiat. Fără gene dramatice și fără contur, Irisha pare concentrată, serioasă, aproape sobră. Este una dintre acele imagini care demonstrează cât de mare este diferența dintre scenă și viața reală – și, totodată, cât de recognoscibilă rămâne chiar și fără make-up.

Într-o altă fotografie de top, Ema Uta, make-up artistul vedetelor, este surprinsă la cumpărături cu șapcă roz, îmbrăcată sport și cu fața complet curată. Ironia nu scapă aici: femeia care transformă zilnic alte chipuri în apariții spectaculoase își permite luxul de a ieși natural, fără niciun strop de machiaj. Relaxată și lipsită de orice complex, Ema pare să transmită un mesaj clar: frumusețea nu începe și nu se termină cu pensula.

Pe Ramona Olaru am surprins-o într-o ținută sport, cu părul prins în coadă și zero interes pentru ce crede lumea. Nemachiată, fără styling, dar cu aceeași energie, asistenta TV a afișat un ten aproape impecabil, fără imperfecțiuni. Ba chiar am putea spune că e glowy după o oră de sport!

Finalul este rezervat uneia dintre cele mai iubite artiste din România. Theo Rose apare alături de soțul ei, într-un moment în care machiajul pare chiar ultima ei problemă: îmbrăcată cu un hanorac, foi în mână, față nemachiată și nicio urmă de „vedetism”.

Imaginea este poate cea mai puternică din top – Theo Rose, fără reflectoare pe ea, puțin răvășită, dar la fel de carismatică.

