Acasă » Știri » Știri externe » Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale

Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale

De: Daniel Matei 05/03/2026 | 12:55

McDonald’s și Burger King sunt doi giganți din domeniul fast food din SUA, iar rivalitatea lor, veche de decenii, a ajuns acum încă o dată în mediul online.

Totul a început luna trecută, când directorul executiv al McDonald’s, Chris Kempczinski, a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care mâncă noul burger Big Arch al gigantului fast-food. Videoclipul avea scopul de a promova noul produs, lansat marți.

„O mușcătură mare pentru un Big Arch!”, a spus Kempczinski, ținând în mână burgerul din care se putea observa că abia mușcase.

Videoclipul a devenit viral din cauza aparentei discrepanțe dintre mușcătura lui Kempczinski și mesaj. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au început, de asemenea, să se întrebe dacă Kempczinski a terminat burgerul, așa cum a spus că va face în videoclip, arată TMZ.

„Asta pare aproape distopic. Se comportă ca și cum i-ar fi frică de el”, a scris un utilizator. „Pur și simplu pare incredibil de ciudat, mă face să mă întreb dacă să mai mănânc de la McDonald’s”, a spus altcineva.

Utilizatorii au început imediat să comenteze faptul că directorul McDonald’s nu părea deloc încântat să mănânce dintr-un produs al propriei sale firme și s-au întrebat de ce clienții ar trebui să aibă încredere în acest produs dacă nici măcar șeful companiei care îl produce nu pare prea încrezător atunci când o face.

Replica șefului Burger King față de clipul rivalului de la McDonald’s a devenit virală

Însă cum legea din Statele Unite le permite companiilor să facă referire la concurență atunci când își fac reclamă, reacția rivalilor lanțului fast food nu a întârziat să apară.

Pentru început, contul oficial al Burger King a scris scurt: „nici noi nu l-am fi terminat”. Comentariul a primit aproape 71.000 de aprecieri.

Apoi, marți, ziua în care a fost lansat Big Arch, Burger King a postat pe Instagram un videoclip cu președintele său, Tom Curtis, mâncând cheeseburgerul emblematic al companiei, Whopper. În imagini, Curtis apare mâncând cu poftă din burger, iar la sfârșit spune, în glumă, că singurul lucru care a lipsit la produsul companiei sale a fost… un șervețel, pentru că burgerul este atât de bun, încât nu ai cum să nu te murdărești atunci când îl mănânci.

Burger King a negat că videoclipul ar avea legătură cel postat de reprezentanții concurenței.

„Putem confirma că acest videoclip nu a fost creat ca reacție la nimic. Deși momentul potrivit poate părea scurt, videoclipul a făcut parte din eforturile continue de a scoate în evidență promovarea recentă a Whopper și interacțiunea directă a lui Tom cu oaspeții”, a declarat un purtător de cuvânt al Burger King într-un comunicat acordat NBC News miercuri.

„Credem că reprezentanții conducerii ar trebui să se bucure cu adevărat de mâncarea pe care o servim și să o susțină, iar pentru el a fost important să experimenteze Whopper în același mod în care o fac și oaspeții noștri, pe măsură ce continuăm să ne actualizăm meniul”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

CITEȘTE ȘI:

Ce poți mânca la McDonald’s în China cu 27 de lei. Ce povestește o studentă din România

Ce salarii au angajații de la McDonald’s în 2026. Cât primesc lunar, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David de ziua lui
Showbiz internațional
Brooklyn Beckham, de neclintit în disputa cu părinții săi. El a ignorat mesajele transmise de Victoria și David…
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături de Miley Cyrus și Selena Gomez
Showbiz internațional
Demi Lovato, dezvăluiri despre perioada Disney. De ce a fost „o provocare” să crească alături de Miley Cyrus…
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
Mediafax
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa...
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe care patria l-a numit dușman
Adevarul
Din iadul sovietic, în iadul de acasă: destinul frânt al ofițerului muscelean pe...
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
Digi24
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua lui
Mediafax
Gest de împăcare? David și Victoria Beckham îi scriu lui Brooklyn de ziua...
Parteneri
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale
Click.ro
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri Lankăi. Cum lovește Mk-48
Digi 24
VIDEO Ce este „Moartea tăcută”, torpila care a scufundat un vas iranian în largul Sri...
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o...
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
Promotor.ro
VIDEO | Primele imagini OFICIALE cu Dacia Striker, noul crossover al mărcii românești
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
go4it.ro
„Viespea” a ucis „vulturii”: Un F/A-18 al Kuweitului a doborât trei F-15E americane
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Gandul.ro
Coșmarul Marelui Cutremur. Natalia Guberna: „Murim, murim!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea ...
Ce a apărut la mormântul lui Horia Moculescu, la 4 luni de la moartea sa. Timpul a trecut, dar durerea a rămas
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia ...
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la evenimentul Administrației Prezidențiale? Cât a costat rochia partenerei lui Nicușor Dan
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă ...
Cine este Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026? Controversa cu Tudor Chirilă din urmă cu 3 ani
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Tradiții și superstiții de 9 martie. Ce este interzis să faci de 40 de Mucenici
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
Supermarketul din România care vinde un buchet de trandafiri la 1 leu, cu un discount de 94%
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
(P) Cele mai vechi cazinouri din lume
Vezi toate știrile
×