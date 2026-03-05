Trolling la nivel înalt. Războiul dintre Burger King și McDonald’s se dă și la nivel de marketing. Videoclipurile care au devenit virale

McDonald’s și Burger King sunt doi giganți din domeniul fast food din SUA, iar rivalitatea lor, veche de decenii, a ajuns acum încă o dată în mediul online.

Totul a început luna trecută, când directorul executiv al McDonald’s, Chris Kempczinski, a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care mâncă noul burger Big Arch al gigantului fast-food. Videoclipul avea scopul de a promova noul produs, lansat marți.

„O mușcătură mare pentru un Big Arch!”, a spus Kempczinski, ținând în mână burgerul din care se putea observa că abia mușcase.

Videoclipul a devenit viral din cauza aparentei discrepanțe dintre mușcătura lui Kempczinski și mesaj. Utilizatorii de pe rețelele de socializare au început, de asemenea, să se întrebe dacă Kempczinski a terminat burgerul, așa cum a spus că va face în videoclip, arată TMZ.

„Asta pare aproape distopic. Se comportă ca și cum i-ar fi frică de el”, a scris un utilizator. „Pur și simplu pare incredibil de ciudat, mă face să mă întreb dacă să mai mănânc de la McDonald’s”, a spus altcineva.

Utilizatorii au început imediat să comenteze faptul că directorul McDonald’s nu părea deloc încântat să mănânce dintr-un produs al propriei sale firme și s-au întrebat de ce clienții ar trebui să aibă încredere în acest produs dacă nici măcar șeful companiei care îl produce nu pare prea încrezător atunci când o face.

Replica șefului Burger King față de clipul rivalului de la McDonald’s a devenit virală

Însă cum legea din Statele Unite le permite companiilor să facă referire la concurență atunci când își fac reclamă, reacția rivalilor lanțului fast food nu a întârziat să apară.

Pentru început, contul oficial al Burger King a scris scurt: „nici noi nu l-am fi terminat”. Comentariul a primit aproape 71.000 de aprecieri.

Apoi, marți, ziua în care a fost lansat Big Arch, Burger King a postat pe Instagram un videoclip cu președintele său, Tom Curtis, mâncând cheeseburgerul emblematic al companiei, Whopper. În imagini, Curtis apare mâncând cu poftă din burger, iar la sfârșit spune, în glumă, că singurul lucru care a lipsit la produsul companiei sale a fost… un șervețel, pentru că burgerul este atât de bun, încât nu ai cum să nu te murdărești atunci când îl mănânci.

Burger King a negat că videoclipul ar avea legătură cel postat de reprezentanții concurenței.

„Putem confirma că acest videoclip nu a fost creat ca reacție la nimic. Deși momentul potrivit poate părea scurt, videoclipul a făcut parte din eforturile continue de a scoate în evidență promovarea recentă a Whopper și interacțiunea directă a lui Tom cu oaspeții”, a declarat un purtător de cuvânt al Burger King într-un comunicat acordat NBC News miercuri.

„Credem că reprezentanții conducerii ar trebui să se bucure cu adevărat de mâncarea pe care o servim și să o susțină, iar pentru el a fost important să experimenteze Whopper în același mod în care o fac și oaspeții noștri, pe măsură ce continuăm să ne actualizăm meniul”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

