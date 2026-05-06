Cu ce se ocupă Bianca Podosu după eliminarea de la Chefi la cuțite. Unde a fost văzută fosta concurentă

Bianca Podosu a părăsit competiția Chefi la cuțite, în urma ediției de luni seara, după ce preparatul prezentat la proba individuală a primit cel mai mic punctaj. Concurenta făcea parte din echipa coordonată de Orlando Zaharia, iar eliminarea sa a marcat un nou moment tensionat în cadrul sezonului. Cu cine a fost văzută în afară emisiunii!

De-a lungul competiției, Bianca s-a remarcat nu doar prin preparatele sale, ci și prin atitudinea directă, care a generat numeroase conflicte cu ceilalți participanți. În trecut, aceasta a făcut parte din echipa condusă de Richard Abou Zaki, unde relațiile cu colegii nu au fost întotdeauna armonioase. Tocmai din acest motiv, plecarea ei a fost primită cu reacții diferite, unii concurenți exprimându-și deschis satisfacția.

Ce face Bianca Podosu după ce a fost eliminată

Chiar și așa, Bianca Podosu nu a lăsat impresia că este afectată de eliminare. Dimpotrivă, ea a arătat că privește întreaga experiență într-o notă pozitivă, considerând participarea la emisiune una intensă și memorabilă. A trecut prin momente dificile, dar și prin situații care au ajutat-o să evolueze, atât profesional, cât și personal.

După ieșirea din competiție, fosta concurentă a revenit rapid la activitățile sale și s-a afișat alături de Andreea Nedelcu, o fostă colegă de echipă. Cele două au petrecut timp împreună într-un cadru relaxat, unde Bianca a pregătit un desert apreciat, semn că pasiunea ei pentru gastronomie rămâne la fel de puternică.

„Ia uitați cine a venit la mine la laborator și mai și mănâncă prăjitură făcută de mine. Îți place?”, a spus Bianca Podosu, pe Instagram. „E foarte bună! E delicioasă! Te pricepi”, a mărturisit Andreea Nedelcu. „Ce să zică și ea? Am plătit-o!”, a adăugat fosta concurentă.

Bianca Podosu a spus cât de intensă a fost experiența pentru ea și că a avut parte de numeroase provocări pe parcursul emisiunii Chefi la Cuțite.

„Pentru mine experiența asta a fost o experiență foarte frumoasă, cu trăiri, cu plânsete, cu mutări, cu drame. A fost o experiență complexă și, cu siguranță, o experiență pe care nu o să o uit niciodată”, a declarat patisera, la Chefi la cuțite.

