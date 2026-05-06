Acasă » Știri » Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare

De: Andreea Stăncescu 06/05/2026 | 08:37
De ce a plecat Delia Salchievici acasă / Sursa foto: Pro TV

Delia Salchievici a părăsit competiția după ce duelul de eliminare cu Lena a fost oprit, în urma problemelor medicale apărute în timpul probei. Înainte de plecare, concurenta a primit și un cadou simbolic, ca amintire a parcursului său în emisiune.

Delia Salchievici a spus „adio” competiției Desafío după ce a întâmpinat probleme medicale chiar în timpul duelului de eliminare, unde o înfrunta pe Lena. Deși ar fi putut fi lăsată să ducă proba până la capăt și să își apere șansele, mai ales având în vedere miza uriașă a marelui premiu de 150.000 de euro, producătorii au decis să oprească filmările și au descalificat-o pe loc, pentru a-i proteja sănătatea.

Parcursul ei a fost unul impresionant. Delia revenise în emisiune după ce primise o a doua șansă și a demonstrat cât de puternică este, reușind să ajungă până în etapa celor șapte concurenți rămași în competiție.

Înainte de plecare, a avut parte de un moment special. Domnul Dan i-a oferit un cadou simbolic, o bucată de mătase thailandeză autentică, pictată manual cu sigla Desafío.

„Pentru că ați ajuns în cei șapte magnifici. ea primește o bucată de mătase pictată, mătase thailandeza autentică, pictată de mână, o amintire formidabilă și un omagiu pe care îl aducem pentru cei șapte. Delia, să nu uiți niciodată că ai fot aici, să te bucuri de această experiență, să te mândrești cu ea”, a spus Daniel Pavel

Ce le-a spus Delia colegilor săi

Delia a avut un discurs sincer și plin de emoție pentru colegii care au rămas în competiție, încurajându-i să trăiască fiecare moment la maximum. Ea le-a transmis să aibă curajul să fie autentici, să se bucure de jocuri și să nu uite că, dincolo de competiție, contează și experiența în sine.

„Aș putea să le las mai multe emoții. Să vă permiteți toți să fiți voi înșivă și din etapa aceasta a jocurilor, să vă permiteți să vă bucurați, să vă distrați pentru că jocurile sunt extraordinare. Toți cei care ați rămas sunteți foarte buni. Sunt mândră de voi toți și mă bucur că am putut să fiu în etapa asta alături de voi și aș vrea să aveți fiecare dintre voi încredere în puterile voastre”, le-a spus Delia Salchievici concurenților rămași în competiție.

