Ce salariu primește „domnul Dan” pentru a prezenta Desafio. Ia mult mai puțin decât lua pentru Survivor

De: David Ioan 21/04/2026 | 09:14
Daniel Pavel, cunoscut publicului drept „domnul Dan”, rămâne una dintre cele mai vizibile figuri ale formatelor de aventură din televiziunea românească, iar apariția sa în proiectul Desafio a readus în discuție nivelul remunerației pe care îl primește pentru astfel de producții.

În cazul acestui nou format, prezentatorul a beneficiat de aceeași sumă lunară pe care o primea și în perioada în care lucra la Survivor, respectiv 15.000 de euro pe lună. Diferența dintre cele două proiecte nu ține de valoarea lunară a contractului, ci de durata filmărilor, care influențează direct câștigul total.

Desafio a avut un calendar de producție mult mai scurt. Filmările au început pe 6 noiembrie și s-au încheiat pe 20 decembrie, ceea ce înseamnă o perioadă de aproximativ o lună și jumătate.

Raportat la suma lunară stabilită, venitul total al prezentatorului pentru acest proiect se ridică la aproximativ 25.000 de euro. Durata redusă a filmărilor explică valoarea finală mai mică a contractului, fără ca acest lucru să implice o modificare a remunerației lunare.

În schimb, Survivor era un format cu un ritm de producție mult mai extins. Filmările se desfășurau, în medie, pe parcursul a patru luni, ceea ce ducea câștigul prezentatorului la aproximativ 60.000 de euro pentru un sezon complet.

Diferența dintre cele două proiecte este, astfel, una strict legată de timpul petrecut pe platou și de durata angajamentului profesional, nu de o schimbare a valorii sale în industria televiziunii.

Structura de plată utilizată în astfel de producții se bazează, de regulă, pe remunerația lunară, nu pe un onorariu fix per proiect. Astfel, un format mai scurt generează automat un câștig total mai mic, chiar dacă suma lunară rămâne aceeași.

Pentru prezentator, un proiect compact poate însemna un ritm de lucru intens, dar și o perioadă mai scurtă de absență de acasă, precum și posibilitatea de a se implica în alte colaborări imediat după finalizarea filmărilor.

