Accident tragic în Alba. Un bărbat de 75 de ani a murit după ce o mașină s-a răsturnat în afara șoselei la Pâclișa

Un grav accident rutier s-a produs duminică după-amiază pe DJ 107A, în zona localității Pâclișa, județul Alba. Un bărbat în vârstă de 75 de ani și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost transportate la spital după ce autoturismul în care se aflau a părăsit carosabilul și s-a răsturnat în albia unui râu.

Mașina a ieșit de pe șosea într-o curbă

Accidentul a avut loc în jurul orei 14:30. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, un tânăr de 29 de ani din Alba Iulia conducea un autoturism pe DJ 107A, pe direcția Vințu de Jos – Alba Iulia.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că șoferul ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o curbă, iar autoturismul a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu albia unui râu.

„Un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, pe DJ 107A, pe sensul de mers Vințu de Jos – Alba Iulia, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare într-o curbă și a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu albia unui râu”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Un pasager și-a pierdut viața

În urma impactului, unul dintre pasagerii autoturismului, un bărbat de 75 de ani din Alba Iulia, a suferit leziuni incompatibile cu viața.

Medicii și echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

„În urma accidentului, din nefericire, un bărbat în vârstă de 75 de ani din Alba Iulia a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia”, au precizat polițiștii.

Inițial, reprezentanții ISU Alba au anunțat că este vorba despre o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 75 de ani, găsită în stare gravă după răsturnarea autoturismului.

Alte trei persoane au ajuns la spital

În autoturism se aflau mai multe persoane. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, alți trei pasageri au fost răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Este vorba despre un alt bărbat de 75 de ani și două femei, în vârstă de 61 și 72 de ani, toți din Alba Iulia.

Aceștia au fost transportați la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Potrivit unor surse locale, în mașina implicată în accident s-ar fi aflat în total cinci persoane.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

La locul accidentului au intervenit pompierii Detașamentului Alba Iulia, care au mobilizat mai multe echipaje pentru gestionarea situației.

Salvatorii au acționat cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială SMURD de Terapie Intensivă Mobilă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția a vizat atât acordarea primului ajutor victimelor, cât și asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și de siguranță în zona accidentului.

Șoferul nu consumase alcool

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Dosarul penal a fost deschis pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

„Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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