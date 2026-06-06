Mister în Botoșani după moartea unui bărbat de 42 de ani. Ce au găsit anchetatorii lângă victimă

Un bărbat în vârstă de 42 de ani a fost găsit mort, sâmbătă dimineață, într-o zonă cu vegetație de pe strada Avântului din municipiul Dorohoi. Descoperirea a pus pe jar autoritățile, mai ales după ce, în apropierea victimei, a fost identificat un dispozitiv utilizat în activități zootehnice pentru eutanasierea animalelor.

Polițiștii au deschis o anchetă și iau în calcul inclusiv varianta unei sinucideri.

Apel la 112 după descoperirea trupului neînsuflețit

Alarma a fost dată în dimineața zilei de 6 iunie, când autoritățile au fost sesizate cu privire la prezența unei persoane inconștiente într-un spațiu public din Dorohoi.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru salvarea bărbatului.

Potrivit reprezentanților Ambulanței, victima prezenta semne certe de deces încă din momentul sosirii echipajului medical.

Leziune gravă la nivelul capului

În urma examinării externe, cadrele medicale au constatat existența unei răni extrem de grave în zona capului.

„SJA Botoșani a fost solicitat să intervină în municipiul Dorohoi pentru o persoană de sex masculin, în vârstă de 42 de ani, găsită în stare de inconștiență într-un spațiu public. La sosirea echipajului medical, pacientul prezenta semne certe de deces, incompatibile cu inițierea manevrelor de resuscitare. La examinarea externă a fost identificată o leziune traumatică la nivelul regiunii temporale drepte, cu afectare profundă a structurilor craniene”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean Botoșani, Carmen Răgoșcă.

Descoperirea care a ridicat numeroase semne de întrebare

Anchetatorii au găsit lângă victimă un dispozitiv folosit în activități zootehnice pentru eutanasierea animalelor.

Prezența acestuia în apropierea bărbatului reprezintă unul dintre elementele-cheie ale anchetei desfășurate de autorități.

„În apropierea victimei a fost identificat un dispozitiv utilizat în activități zootehnice de eutanasiere. Circumstanțele producerii leziunilor și mecanismul acestora fac obiectul cercetărilor desfășurate de instituțiile abilitate”, a precizat Carmen Răgoșcă.

Poliția a deschis o anchetă

La scurt timp după descoperirea trupului neînsuflețit, la fața locului au ajuns polițiști, criminaliști și specialiști ai serviciului de investigații criminale.

Oamenii legii au confirmat că victima este un bărbat de 42 de ani din municipiul Dorohoi.

„La data de 6 iunie a.c., în jurul orei 07:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat în zona de vegetație a străzii Avântului, din Dorohoi. Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă. Victima, un bărbat, de 42 de ani, din municipiul Dorohoi, prezenta o leziune la nivelul capului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Delia Nenișcu.

Varianta sinuciderii, luată în calcul de anchetatori

În acest moment, toate circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt analizate de autorități.

Potrivit informațiilor preliminare, una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este cea a unei sinucideri, însă concluziile finale vor fi stabilite în urma cercetărilor și a expertizelor medico-legale.

Polițiștii au constituit o echipă operativă formată din specialiști în investigații criminale și criminalistică pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs decesul.

Cercetările continuă

Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să afle dacă există și alte împrejurări care au contribuit la producerea tragediei.

Rezultatele necropsiei și expertizele efectuate asupra dispozitivului găsit lângă victimă vor avea un rol esențial în stabilirea cu exactitate a cauzei morții bărbatului de 42 de ani din Dorohoi.

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