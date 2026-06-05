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Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu. Sute de oameni au fost prezenți

De: Anca Chihaie 05/06/2026 | 09:28
Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu. Sute de oameni au fost prezenți
Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu/foto: Știri din Neamț
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Durere fără margini la Piatra Neamț. Sute de persoane au participat la funeraliile polițistului care și-a pierdut viața în circumstanțe tragice.

O atmosferă apăsătoare a cuprins municipiul Piatra Neamț în ziua în care familia, colegii și numeroși membri ai comunității și-au luat rămas-bun de la polițistul Ciprian, bărbatul a cărui moarte violentă a zguduit întreaga țară. Ceremonia funerară a avut loc joi, 4 iunie 2026, iar sute de persoane au fost prezente pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care și-a dedicat o mare parte din viață serviciului public.

Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu

Încă de la primele ore ale dimineții, curtea lăcașului de cult unde a fost depus sicriul s-a umplut de oameni veniți să își exprime respectul și compasiunea față de familia îndurerată. Printre participanți s-au aflat rude, prieteni apropiați, colegi din cadrul structurilor de ordine publică, dar și numeroși cetățeni care nu l-au cunoscut personal, însă au fost profund impresionați de drama care a lovit familia polițistului.

Mulți dintre participanți au venit cu flori și coroane funerare, depuse în semn de respect pentru cel care și-a pierdut viața într-un mod atât de tragic.

Unul dintre cele mai sfâșietoare momente a fost cel în care soția polițistului s-a apropiat de sicriu pentru a-și lua rămas-bun. Vizibil afectată, femeia a fost susținută de cei apropiați pe parcursul ceremoniei. Durerea provocată de pierderea partenerului de viață a fost greu de ascuns, iar imaginile surprinse la funeralii au reflectat suferința profundă prin care trece familia.

,,Drum lin către îngeri, soțul meu drag! Ai lăsat multă durere în sufletele noastre, izvor de lacrimi și dor nespus. Cei care doresc să ne fie alături în aceste clipe grele pot participa la ceremonia de înmormântare care va avea loc, joi, 04.06.2026, la ora 10:00, la biserica Sf. Gheorghe din Piatra Neamț, iar la ora 12:00, la Cimitirul Borzogheanu. Pe data de 03.06.2026, de la ora 11:00, va fi depus la Capela Bisericii” a spus soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de fiul de 22 de ani.

Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu/foto: Știri din Neamț
Imaginile durerii de la înmormântarea polițistului ucis de propriul fiu/foto: Știri din Neamț

Foto: Știri din Neamț

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