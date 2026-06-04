Acasă » Știri » Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină

Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină

De: Paul Hangerli 04/06/2026 | 23:30
Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină
Tir cu cărămizi răsturnat, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei, între Giroc și Moșnița Nouă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce un autotren încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturismul în care se afla. Alte două persoane au fost rănite, iar traficul a fost blocat complet timp de mai multe ore.

Autoritățile au mobilizat echipaje de descarcerare, pompieri și ambulanțe pentru gestionarea intervenției.

Accident devastator pe șoseaua de centură

Accidentul s-a produs joi, în jurul orei 15:45, pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei, pe sensul de mers Giroc – Moșnița Nouă.

Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate trei autoturisme și un autotren cu semiremorcă încărcat cu cărămizi. În urma impactului, TIR-ul s-a răsturnat, iar încărcătura a căzut peste unul dintre autoturisme, strivindu-l aproape complet.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

Pentru gestionarea situației, ISU Timiș a mobilizat mai multe autospeciale și echipaje medicale.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara şi, la locul evenimentului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare mică şi o autospecială de descarcerare grea, o motocicletă SMURD, precum şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

La intervenție au participat, de asemenea, polițiști și reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

Un bărbat nu a mai putut fi salvat

Echipajele sosite la locul accidentului au găsit autotrenul răsturnat peste unul dintre autoturisme.

Din păcate, bărbatul aflat în mașina strivită nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„Din primele informații, autotrenul este răsturnat pe un autoturism. Un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viața”, au transmis pompierii.

Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul victimei, impactul fiind extrem de violent.

Alte două persoane au fost rănite

În urma accidentului, alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

O femeie aflată într-un alt autoturism implicat în accident a fost evaluată de echipajele medicale.

„O femeie, pasager din alt autoturism, primește îngrijiri medicale, fiind conștientă și cooperantă”, au precizat reprezentanții ISU Timiș.

De asemenea, un alt bărbat a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit autorităților, acesta era conștient și cooperant în momentul preluării de către echipajele medicale.

Trafic blocat și anchetă în desfășurare

Din cauza gravității accidentului și a operațiunilor de salvare, circulația pe centura Timișoarei a fost blocată complet pe ambele sensuri.

Echipele de intervenție au lucrat pentru securizarea zonei, eliminarea riscurilor de incendiu și ridicarea vehiculelor implicate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care autotrenul încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturism.

La acest moment, autoritățile continuă cercetările pentru a determina dinamica exactă a tragediei care a curmat viața unui bărbat pe una dintre cele mai circulate artere din jurul Timișoarei.

CITEȘTE ȘI: Accident de coșmar la Dragonul Roșu. 11 mașini au fost făcute zob de o femeie

„Blestemul” care a urmărit familia din Bihor! Ionela a murit în urma unui infarct la volan, iar soțul ei s-a stins în condiții similare

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Știri
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală…
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Știri
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip buletin când călătorești
Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ai mereu la tine o fotografie tip...
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul...
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Prosport.ro
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante
Adevarul
Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea...
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a surprins Austria
Mediafax
Și-a zidit mama în pivniță ca să-i încaseze pensia. Detaliile cazului care a...
Parteneri
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm! Fanii nu au văzut-o niciodată așa dezgolită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Marin în costum de baie din două piese. Vedeta a slăbit enorm!...
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și cum îi apare în vis fiului ei: „Uneori e tristă...”
Click.ro
18 ani fără Anca Parghel. Ce stă scris pe mormântul artistei din Cimitirul Bellu și...
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este explicația
Digi 24
Banii obținuți pe sticlele cu valoare, reciclate, ar putea fi taxați de fisc. Care este...
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
Promotor.ro
Există o mașină electrică nouă care nu-și poate urmări utilizatorii – nu are modem
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la muncă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Doamne, dă-mi un motiv pentru care trebuie să mai merg la...
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
go4it.ro
Secretul din gheață: Ce a ascuns ADN-ul acestui leu de peșteră bine conservat
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre alergare și jogging?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă doi președinți
Gandul.ro
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Omul de lângă...
ULTIMA ORĂ
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o ...
Asistentul medical care s-a ocupat de Ana Beregoi, dezvăluiri de ultimă oră: ”Totul a indicat o comoție cerebrală post-traumatică”
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Albert NBN și Cristina Pucean, cină cu sora și nepotul trapperului. Dovada că relația e serioasă!
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar ...
Care este starea de sănătate a Iulianei Beregoi după scandalul cu Andreea Bostănică. Familia ar fi apelat la ajutor de specialitate
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori ...
Cum arată cea de-a doua rochie a nașei lui Dani Stoian și a Mihaelei. Eliada Cantea a făcut furori la petrecerea de nuntă!
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ...
Ana Beregoi, noi dezvăluiri despre bătaia cu Andreea Bostănică. De la ce ar fi început scandalul: ”Una mă ținea, una lovea și alta filma”
Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”
Rochia cu care Roxana Dobre a atras toate privirile la nunta fiului lui Florin Salam: ”Ediție limitată!”
Vezi toate știrile