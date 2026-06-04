Accident devastator lângă Timișoara. Încărcătura unui camion a zdrobit complet o mașină

Un grav accident rutier s-a produs joi după-amiază pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei, între Giroc și Moșnița Nouă. Un bărbat și-a pierdut viața după ce un autotren încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturismul în care se afla. Alte două persoane au fost rănite, iar traficul a fost blocat complet timp de mai multe ore.

Autoritățile au mobilizat echipaje de descarcerare, pompieri și ambulanțe pentru gestionarea intervenției.

Accident devastator pe șoseaua de centură

Accidentul s-a produs joi, în jurul orei 15:45, pe Varianta Ocolitoare a Timișoarei, pe sensul de mers Giroc – Moșnița Nouă.

Potrivit primelor informații, în coliziune au fost implicate trei autoturisme și un autotren cu semiremorcă încărcat cu cărămizi. În urma impactului, TIR-ul s-a răsturnat, iar încărcătura a căzut peste unul dintre autoturisme, strivindu-l aproape complet.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

Intervenție de amploare a echipajelor de salvare

Pentru gestionarea situației, ISU Timiș a mobilizat mai multe autospeciale și echipaje medicale.

„A fost alertat Detaşamentul 2 Pompieri Timişoara şi, la locul evenimentului, s-au deplasat o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare mică şi o autospecială de descarcerare grea, o motocicletă SMURD, precum şi două ambulanţe SAJ, dintre care una cu medic”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș.

La intervenție au participat, de asemenea, polițiști și reprezentanți ai Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.

Un bărbat nu a mai putut fi salvat

Echipajele sosite la locul accidentului au găsit autotrenul răsturnat peste unul dintre autoturisme.

Din păcate, bărbatul aflat în mașina strivită nu a mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„Din primele informații, autotrenul este răsturnat pe un autoturism. Un bărbat prezintă leziuni incompatibile cu viața”, au transmis pompierii.

Medicii ajunși la fața locului au constatat decesul victimei, impactul fiind extrem de violent.

Alte două persoane au fost rănite

În urma accidentului, alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

O femeie aflată într-un alt autoturism implicat în accident a fost evaluată de echipajele medicale.

„O femeie, pasager din alt autoturism, primește îngrijiri medicale, fiind conștientă și cooperantă”, au precizat reprezentanții ISU Timiș.

De asemenea, un alt bărbat a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

Potrivit autorităților, acesta era conștient și cooperant în momentul preluării de către echipajele medicale.

Trafic blocat și anchetă în desfășurare

Din cauza gravității accidentului și a operațiunilor de salvare, circulația pe centura Timișoarei a fost blocată complet pe ambele sensuri.

Echipele de intervenție au lucrat pentru securizarea zonei, eliminarea riscurilor de incendiu și ridicarea vehiculelor implicate.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care autotrenul încărcat cu cărămizi s-a răsturnat peste autoturism.

La acest moment, autoritățile continuă cercetările pentru a determina dinamica exactă a tragediei care a curmat viața unui bărbat pe una dintre cele mai circulate artere din jurul Timișoarei.

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