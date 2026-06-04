„Blestemul” care a urmărit familia din Bihor! Ionela a murit în urma unui infarct la volan, iar soțul ei s-a stins în condiții similare

Ionela, o șoferiță de TIR în vârstă de 41 de ani, s-a stins din viață în mod tragic. Femeia a suferit un infarct în timp ce se afla la volan. Tragedia este cu atât mai șocantă cu cât în urmă cu un an soțul femeii a murit într-un mod similar. Blestemul care pare că a urmărit familia din Bihor.

O tragedie a avut loc luni, 1 iunie, pe autostrada A1, în județul Sibiu. O femeie în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață, după ce a suferit un infarct. Originară din Bihor, Ionela lucra de peste doi ani ca șofer profesionist.

„Blestemul” care a urmărit familia din Bihor

Comunitatea din Bihor a fost zdruncinată de sfârșitul tragic al Ionelei. Femeia în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață după ce a suferit un infarct în timp ce se afla la volanul unui camion frigorific. În urma celor întâmplate, vehiculul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un parapet. În ciuda eforturilor martorilor de a o resuscita, inima Ionelei a cedat.

Ionela a lăsat în urmă o fiică, elevă în clasa a 12-a, care nu o să își mai vadă niciodată mama. Chiar pentru fiica ei femeia făcea această meserie. În urmă cu doi ani, Ionela renunțase la meseria de manichiuristă și s-a reprofilat pentru a-i putea oferi fiicei sale un viitor mai bun.

Un blestem sumbru pare că a urmărit familia din Bihor. În urmă cu un an de zile, soțul Ionelei, și el șofer profesionist, s-a stins din viață în condiții asemănătoare. Bărbatul a suferit un infarct în timp ce se afla la volan.

Vecinii și apropiații o descriu pe Ionela ca pe o femeie harnică, ambițioasă și cu o fire luptătoare, care nu a greșit cu nimic în viață. După moartea soțului, femeia a încercat să facă tot ce a putut pentru a-și susține familia. Muncea mult și nu se dădea în spate de la nimic.

„Este un adevărat șoc pentru întreaga comunitate. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat la o vârstă atât de tânără”, a declarat o vecină.

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