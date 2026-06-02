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Ea este Ionela, șoferița de TIR care și-a pierdut viața pe A1 după ce a făcut infarct. Avea doar 41 de ani

De: Denisa Crăciun 02/06/2026 | 22:29
Ea este Ionela, șoferița de TIR care și-a pierdut viața pe A1 după ce a făcut infarct. Avea doar 41 de ani
Ionela, femeia care a suferit infarct/ sursa foto: facebook Ora de Sibiu
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O tragedie a avut loc luni, 1 iunie, pe autostrada A1, în județul Sibiu. O femeie în vârstă de 41 de ani s-a stins din viață, după ce a suferit un infarct. Originară din Bihor, Ionela lucra de peste doi ani ca șofer profesionist. Fiica ei a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Un caz tulburător s-a petrecut pe autostrada A1, în județul Sibiu, acolo unde Ionelei i s-a făcut rău în timp ce conducea un autocamion frigorific. Aceasta a suferit un infarct, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea. Femeia avea o fiică, care acum își plânge mama în mediul online. Mesajul postat de fată este unul plin de durere.

Mesajul postat de fiica Ionelei pe rețelele de socializare

Ziua Copilului trebuia să fie una specială pentru fiica Ionelei, însă s-a transformat într-un coșmar și asta pentru că și-a pierdut mama. Ionela s-a stins din viață în timp ce conducea un autocamion cu produse alimentare pe ruta Sibiu-Deva, în apropierea localității Săliște. Șoferița în vârstă de 41 de ani a început să se simtă rău și a suferit un infarct. În acel moment, camionul s-a izbit de parapetul median al autostrăzii, iar echipajele de salvare au ajuns rapid la fața locului.

Medicii sosiți la locul incidentului au încercat să o resusciteze timp de 50 de minute, însă fără rezultat. Fiica ei a suferit un șoc la aflarea veștii că mama ei s-a stins din viață și a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ai plecat mult prea repede din viața mea, draga mea mamă. Te iubesc și te voi iubi până la sfârșitul zilelor mele. Nu vreau să accept încă faptul că trebuie să îmi continui drumul fără cea mai bună prietenă a mea, fără mama mea. Te iubesc, mami meu, a scris tânăra.

Durerea este și mai mare, pentru că soțul Ionelei ar fi murit și el în urmă cu doar un an, în luna martie, în timp ce se afla la volanul unui camion și efectua o cursă. Cei care au cunoscut-o pe femeie au transmis condoleanțe și au spus despre ea că a fost un om dedicat familiei sale.

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