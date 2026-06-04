Accident de coșmar la Dragonul Roșu. 11 mașini au fost făcute zob de o femeie

Un accident extrem de grav a avut loc în parcarea centrului comercial Dragonul Roșu, de lângă Capitală, unde o șoferiță de origine asiatică a pierdut controlul volanului și a provocat un adevărat dezastru rutier: 11 autoturisme au fost avariate, iar două persoane au ajuns la spital.

Scenele de la fața locului au fost surprinse de martori, imaginile arătând o parcare transformată în câmp de luptă, cu mașini lovite și resturi împrăștiate pe mai multe locuri de parcare.

Accident grav la Dragonul Roșu

Potrivit primelor informații, incidentul s-a petrecut în această dimineață, când femeia, de naționalitate chineză, ar fi pierdut controlul direcției în timp ce se deplasa prin parcare. În doar câteva secunde, autoturismul ar fi lovit, pe rând, mai multe mașini parcate.

Ajunsă ulterior în fața polițiștilor, șoferița a susținut că ar fi existat o defecțiune tehnică, mai exact blocarea pedalei de accelerație, motiv pentru care nu ar fi mai putut opri vehiculul. În imagini se văd mai multe mașini avariate și bucăți de caroserie împrăștiate pe asfalt.

În urma carambolului, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate de urgență la spital pentru investigații suplimentare. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul, iar o expertiză tehnică urmează să clarifice dacă autoturismul șoferiței a suferit sau nu o problemă mecanică.

Un alt accident mortal pe A1

În paralel, un alt incident rutier grav a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul Sebeș–Sibiu, în zona localității Săliște, unde o femeie de 41 de ani a murit după ce TIR-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de parapetul metalic de pe marginea drumului.

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii au intervenit la kilometrul 268+700 m, unde au găsit camionul frigorific grav avariat. Din primele date, șoferița ar fi pierdut controlul direcției de mers, iar impactul a fost fatal. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat zeci de minute să o readucă la viață pe femeie, însă fără succes.

„S-au început manevrele de resuscitare care au continuat aproape 50 de minute, dar, din păcate, fără succes”, au transmis reprezentanții SAJ Sibiu.

Medicul de pe ambulanță a declarat decesul, iar polițiștii au deschis un dosar de cercetare pentru a stabili toate circumstanțele tragediei.

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