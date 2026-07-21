Accident cumplit pe DN7! Un bolovan uriaș a căzut peste o mașină, iar un bărbat a murit

Un accident grav a avut loc marți pe DN7, în județul Sibiu, după ce un bolovan uriaș s-a desprins de pe versant și s-a prăbușit peste un autoturism aflat în trafic. Impactul a fost devastator, iar un bărbat de 71 de ani nu a mai avut nicio șansă.

Tragedia s-a petrecut la ieșirea din localitatea Lazaret, într-o zonă intens circulată. Din primele informații, stânca s-a desprins brusc și a lovit în plin mașina în care se aflau două persoane. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, fără ca șoferul să poată evita impactul.

Accident grav pe DN7

În urma loviturii violente, una dintre persoanele aflate în autoturism a reușit să iasă singură. Pentru bărbatul de 71 de ani, însă, fiecare secundă a contat. Acesta a rămas prins între fiarele contorsionate, iar martorii au alertat imediat autoritățile.

La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv impresionant de intervenție. Pompierii de la ISU Sibiu au venit cu autospeciale de descarcerare, două ambulanțe, iar în sprijin a fost trimis și elicopterul SMURD. Salvatorii au luptat contracronometru pentru a-l scoate dintre resturile mașinii.

Un bărbat a murit

După ce a fost extras din autoturism, medicii au început imediat manevrele de resuscitare. Minute în șir au încercat să-i repornească inima, însă rănile suferite au fost mult prea grave. În cele din urmă, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul bărbatului.

„În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, unul dintre ocupanţi nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent declarând decesul acestuia”, a anunţat ISU Sibiu.

Accidentul a dat peste cap traficul pe DN7, circulația fiind blocată complet până la finalizarea intervenției și a cercetărilor. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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