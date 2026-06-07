VIDEO. Surpriză de proporții în marea finală Survivor 2026. Cine a câștigat cei 100.000 euro

Survivor România 2026 se apropie de finalul competiției, iar atmosfera din Republica Dominicană a devenit tot mai tensionată pe măsură ce semifinala a redus numărul concurenților rămași în joc. După o ediție încărcată de probe solicitante și momente-limită, doar patru participanți au reușit să avanseze în ultima etapă.

UPDATE ORA 00:10 – Gabi Tamaş este câştigătorul Survivor 2026.

„Au fost peste 30.000 de voturi, iar campionul, cu o diferență clară, este Gabriel Tamaș”, a anunțat Adi Vasile.

UPDATE ORA 23:00 – Gabi Tamaş şi Lucian Popa au ajuns la capitolul final al competiţiei. Câştigătorul concursului, dar şi al premiului de 100.000 de euro va fi ales prin vot, de către telespectatori.

„În acest moment ați rămas doar voi doi, un fost Războinic și un fost Faimos. Nu mai există traseu, nu mai există jocuri, nu mai există următorul pas pe insulă. Există doar ultimul act, bătălia finala, acolo unde nu mai decide forța, strategia și rezistența, ci vor decide oamenii de acasă. Publicul va avea puterea supremă. Ei vor decide cine o să devină campionul Survivor. Emoțiile abia acum vor ajunge la cote maxime. Așadar, urmează ultimul act al sezonului: doi concurenți, marele trofeu și un singur câștigător”, le-a spus Adi Vasile acestora.

Lucian Popa a spus că se simte mândru că a dus totul până la capăt, chiar și în momentele în care nu a primit sprijin din partea colegilor de competiție. Fostul Războinic a mai afirmat că îl vedea pe Gabi Tamaș drept unul dintre participanții capabili să ajungă până în ultimul act al show‑ului.

„Luptăm în continuare (…) Era o chestie destul de ciudată, pentru că el are un suflet bun. Era o chestie ciudată, nu știam ce să cred (…) Mi-a zis și înainte de joc (n.r. înainte de jocul cu Aris câteva vorbe)”, a declarat acesta.

Gabi Tamaș spune că a înțeles jocul abia după discuțiile cu Bianca și că, fără să vrea, aceasta l-a ajutat să vadă strategiile din competiție. El spune că se vedea în finală alături de Alberto și Lucian, iar despre Aris afirmă că a avut o perioadă de cădere și că nu l-a trimis la duel ca să plece, ci ca să‑și revină.

„Sincer să vă spun, eu m-am luat după vorbele Biancăi (…) Ea, fără să știe, m-a ajutat foarte mult. Am învățat ce înseamnă Survivor, strategiile unor oameni au fost aici (…) Mă vedeam în finală, dacă mă ferea Dumnezeu de accidentări, dacă nu pierdeam vreun duel, mă vedeam în finală cu Alberto și cu Lucian. De la Faimoși, am vorbit cu Aris și chiar ne-am propus să ajungem în finală, doar că Aris decăzuse în ultimul timp. Eu nu l-am propus la duel să plece, voiam să își revină (…) A decăzut puțin și nu mi-a plăcut”, a declarat Gabi Tamaș.

UPDATE ORA 22:50 – Ce de-a doua parte a finalei Survivor le-a impus celor trei concurenţi rămaşi condiţia de a acumula 4 victorii pentru a se califica la şansa finală de a obţine premiul de 100.0000 de euro. Gabi Tamaş a fost primul care s-a calificat, urmat de Lucian Popa, care a învins-o pe Patricia Vizitiu la duel, aceasta părăsind competiţia pe locul 3.

„Momentan nu conștientizez. Nu știu, parcă am venit plină de sentimente și acum plec puțin ciudat. Nu-mi vine să cred că totul s-a terminat. Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă. I-am îndeplinit visul fratelui meu: acela de a ieși ultima fată”, a reacționat Patricia Vizitiu.

UPDATE ORA 22:00 – Gabi Tamaş, Lucian Popa şi Patricia Vizitiu se confruntă în lupta decisivă, în urma căreia se vor stabili ultimii doi concurenţi ce vor rămâne în competiţie.

UPDATE ORA 21:20 – Pentru a se califica în cea de-a doua parte a marii finale, concurenţii au fost nevoiţi să obţină trei victorii consecutive pe traseu. Prima probă s-a soldat cu eliminarea Ramonei Micu, care a pierdut duelul împortiva Patriciei Vizitiu, părăsind competiţia Survivor pe locul 4.

Tânăra a explicat că experiența trăită în junglă a însemnat enorm pentru ea, chiar dacă a trecut și prin momente încărcate de tensiune. A subliniat că, deși a pierdut duelul, se simte împăcată cu parcursul ei și cu faptul că a ajuns atât de departe în competiție.

„Primul meu duel pierdut, dar nu e cazul, pentru că, din fericire, am ajuns extraordinar de departe, așa cum spună și etapa Marea finală (…) Sunt foarte împlinită, foarte recunoscătoare, foarte liniștită. Am dat tot ce am avut mai bun pe fiecare traseu în parte, am rezistat perioade destul de îndelungate în condiții precare, cu resurse limite (…) Am avut lângă mine oameni excepționali pe care mă bucur că i-am întâlnit și i-am avut alături și m-am duelat cu niște caractere extraordinar de puternice și cu sportivi de performanță care au făcut ceva pentru țara noastră”, a declarat Ramona Micu.

Întrebată despre eventuale regrete, Ramona a recunoscut că și-ar fi dorit ca echipa Războinicilor să fie mai unită, convinsă că o coeziune mai puternică ar fi făcut viața din junglă mai ușoară și traseul lor, per ansamblu, mai solid. De-a lungul competiției, tensiunile cu unii colegi au fost inevitabile.

„Conștientizez spre final anumite lucruri. Mi-ar fi plăcut să păstrez echipa Războinicilor mai unită, pentru că unde sunt oamenii mai uniți, puterea e mai mare și sunt convinsă că ar fi fost o experiență mai plăcută pentru noi toți”, a mai spus Ramona Micu.

UPDATE ORA 20:00 – Finala se deschide cu o serie de probe individuale care vor decide soarta competiției. Cei patru finaliști intră pe traseul din Republica Dominicană pentru a prinde ultimele locuri disponibile în duelul decisiv. După rundele tensionate, doar doi dintre ei vor rămâne în joc pentru marele premiu și pentru titlul mult dorit.

Decizia finală nu va mai fi dictată de performanța pe traseu, ci de voturile celor de acasă. Odată ce sunt anunțați cei doi finaliști, puterea trece în mâinile publicului. Telespectatorii își pot susține favoritii imediat după momentul în care se dă semnalul „START VOT”, iar rezultatul va stabili cine pleacă acasă cu titlul de câștigător Survivor România 2026.

UPDATE ORA 19:00 – A mai rămas o ora până la marea finală Survivor. Seara debutează cu ultima apariție a lui Adi Vasile pe insula tribului Los Niños, unde finaliștii vor primi în sfârșit detaliile complete despre structura Marii Finale. Imediat după acest moment, cei patru rămași în joc se vor îndrepta direct spre prima probă decisivă.

Semifinala difuzată sâmbătă, 6 iunie 2026, a pus la încercare rezistența fizică și mentală a tuturor celor rămași în concurs. Două concurente considerate puternice pe traseu au fost eliminate, ceea ce a schimbat dinamica competiției chiar înainte de finală.

Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro

Emoțiile au atins un nivel maxim în momentul în care Adi Vasile a anunțat numele celor care vor lupta pentru trofeu:

„Trageți aer în piept, expirați adânc pentru că voi sunteți cei patru finaliști Survivor 2026”.

Cele două sportive eliminate, Bianca Giurcanu și Bianca Stoica, au părăsit competiția în urma probelor individuale, lăsând loc pentru Gabi Tamaș, Patricia Vizitiu, Ramona Micu și Lucian Popa, cei patru finaliști ai sezonului.

Lucian Popa a vorbit deschis despre presiunea momentului și despre parcursul său:

„În momentul ăsta parcă nu-mi vine să cred, având în vedere că am avut ultimul meci împotriva lui Bibi. Am avut mare noroc azi că am câștigat. Trebuie să treacă ceva timp ca să conștientizez. Mă gândeam la trofeu și la finală, dar când am intrat în Survivor și am văzut cum este nu știam cum să plec mai repede acasă. Survivor e plin de surprize! O să-mi joc șansa până la sfârșit și abia aștept mâine să dăm drumul la finală să vedem ce se va întâmpla acolo!”.

La rândul său, Gabi Tamaș a subliniat încărcătura emoțională a momentului și dorința de a ajunge cât mai departe:

„Abia aștept să îmi sun soția și să-i spun că am ajuns în finală. De fapt, că mă va vedea. Probabil se vor bucura pentru că nu am mai vorbit de foarte mult timp. El cred că este mândru de mine. Tot timpul am vrut să fiu un exemplu pentru el. (…) Pentru copilul meu mă aflu eu aici!”. Ulterior, acesta a completat: „Acum chiar pot spune că jucăm cu trofeul pe masă și vedem ce va fi! Ați văzut și astăzi, Survivor surprinde! Statisticile nu contează aici!”.

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Patricia Vizitiu a pus accent pe starea de sănătate și pe importanța ultimei zile din concurs:

„Mă bucur să mă aflu în această situație, dar cel mai mult mă bucur că sunt sănătoasă. Să ne odihnim. Mâine este poate, din punctul meu de vedere, cea mai grea zi. Dorința este mare și să fie totul bine ca să nu fie rău!”.

Ramona Micu a vorbit despre traseul ei oscilant și despre momentele în care a simțit că ar putea părăsi competiția:

„Este ireal pentru că, spre deosebire de colegii mei, parcursul meu a fost mai buclucaș și am avut multe momente în care am crezut că o să plec acasă. Mă bucur că am ajuns în etapa asta. Sunt foarte recunoscătoare”.

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