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Unde să NU mergi în 2026. Destinațiile care îți pot strica vacanța

De: David Ioan 07/06/2026 | 23:11
Unde să NU mergi în 2026. Destinațiile care îți pot strica vacanța
Unde să NU mergi în 2026. Destinațiile care îți pot strica vacanța. Foto: Pixabay
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Vacanțele din 2026 par, la prima vedere, un paradis de fotografii perfecte și destinații care domină rețelele sociale. În realitate, multe dintre aceste locuri se confruntă cu un nivel critic de aglomerație, scumpiri accelerate și tensiuni locale alimentate de supraturism.

Tot mai multe orașe încearcă să limiteze fluxul de vizitatori, în timp ce turiștii descoperă la fața locului o atmosferă departe de imaginea idilică din online. Fenomenul ridică întrebări serioase despre sustenabilitatea turismului global și despre modul în care călătorii își aleg destinațiile în 2026, un an în care presiunea pe infrastructură și pe comunitățile locale atinge noi recorduri.

Unde să NU mergi în 2026

Barcelona rămâne unul dintre cele mai afectate orașe europene. Metropola catalană se confruntă de ani buni cu efectele turismului excesiv, iar vara devine aproape imposibil de gestionat. Protestele localnicilor, nemulțumiți de creșterea chiriilor și de transformarea orașului într-un spațiu sufocat de vizitatori, s-au intensificat.

Finalizarea apropiată a Sagrada Família și comemorarea a 100 de ani de la moartea lui Antoni Gaudí atrag noi valuri de turiști, în timp ce lucrările de la Camp Nou continuă să blocheze zone întregi. Pentru cei care visează la o vacanță relaxată, Barcelona riscă să devină o experiență obositoare.

Veneția se confruntă cu aceeași problemă structurală: prea mulți turiști într-un oraș prea mic. Autoritățile au extins în 2026 zilele în care se aplică taxa de acces pentru vizitatorii de o zi, care poate ajunge la zece euro. Chiar și așa, străzile și podurile înguste rămân sufocate în sezonul cald. Mulți vizitatori descoperă un oraș transformat într-un muzeu în aer liber, în care farmecul romantic este umbrit de aglomerație și de presiunea constantă asupra infrastructurii fragile.

New York se pregătește pentru una dintre cele mai aglomerate veri din ultimii ani. Suprapunerea Campionatului Mondial de Fotbal, aniversarea a 250 de ani de la independența SUA și sezonul turistic obișnuit generează o explozie a cererii. Prețurile la hoteluri și restaurante cresc vizibil, iar taxele de cazare devin o povară suplimentară. Multe atracții riscă să fie depășite de numărul vizitatorilor, iar rețeaua de metrou se apropie de limita maximă de funcționare.

Destinațiile care îți pot strica vacanța

Parisul continuă să fie o destinație de top, dar succesul vine cu un cost. Zonele emblematice precum Montmartre sau Place du Tertre sunt atât de aglomerate încât atmosfera autentică dispare. După Jocurile Olimpice din 2024, capitala franceză nu a revenit la ritmul obișnuit: prețurile rămân ridicate, iar turiștii sunt nevoiți să se strecoare printre mulțimi, magazine de suveniruri și sesiuni interminabile de selfie-uri.

Antalya, odinioară considerată o opțiune accesibilă pentru vacanțe all-inclusive, trece printr-o transformare rapidă. Cererea ridicată a dus la scumpiri semnificative în 2026, iar turiștii raportează plaje pline, hoteluri suprasolicitate și servicii care nu mai corespund așteptărilor. Riviera Turcească riscă să-și piardă reputația de destinație convenabilă și relaxantă.

Cancun, simbolul vacanțelor exotice, se confruntă cu o problemă naturală tot mai gravă: algele Sargassum. Între mai și august, cantități masive pot acoperi plajele, afectând apa și generând un miros neplăcut. În paralel, tensiunile legate de siguranță rămân prezente, pe fondul conflictelor dintre carteluri și al instabilității politice din regiune. Chiar dacă zona turistică este considerată relativ sigură, mulți vizitatori resimt o stare de neliniște.

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