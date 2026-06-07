Acasă » Știri » Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong

Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong

De: David Ioan 07/06/2026 | 17:51
Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong
Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong. Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În 2026, insula Thassos intră într-o nouă etapă turistică, fiind promovată tot mai intens ca destinație premium, în contrast cu litoralul românesc unde tarifele pentru un șezlong ajung vara la 15–50 de lei pe zi.

Modelul grecesc funcționează diferit: accesul la șezlong este gratuit, dar condiționat de o consumație minimă, ceea ce schimbă complet modul în care turiștii își calculează bugetul.

Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată

Pe plajele din Thassos, inclusiv la renumitul beach bar Scala, turiștii trebuie să facă o achiziție de minimum 30 de euro de persoană, echivalentul a aproximativ 160 de lei. Pentru mulți români, această regulă a devenit subiect de discuție aprinsă în grupurile de vacanță.

„Consumație obligatorie 30€/pers în primul rând de șezlonguri!!”, a transmis un internaut pe un grup de profil, reacție care reflectă surpriza multor vizitatori.

Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong

Chiar și așa, insula continuă să atragă datorită peisajelor spectaculoase și atmosferei autentice. Printre locurile considerate obligatorii de vizitat se numără plajele cu marmură, Paradise Beach și Golden Beach, dar și zonele montane care păstrează farmecul tradițional elen.

Satul Theologos rămâne cel mai cunoscut pentru arhitectura sa și gastronomia locală, iar alte sate precum Panagia, Kastro, Kazaviti, Kallirachi sau Sotiros completează experiența culturală a insulei. Cascadelor din apropiere, precum cele de la Kastro, Maries sau Theologos, li se acordă aceeași atenție de către turiștii care caută zone naturale nealterate.

CITEŞTE ŞI: Cât plătesc românii pentru vinieta din Bulgaria în 2026. Ce nu trebuie să lipsească din mașină

Una dintre cele mai mici țări din Europa vrea să devină destinație de vacanță. Turiștii stau prea puțin

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Știri
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Știri
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana...
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu multe picioare”: riscurile mușcăturii și cum scapi de el din locuință
Adevarul
De ce apare miriapodul de casă și cât de periculos este „gândacul cu...
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă...
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Mediafax
O casă curată și ordonată. Tehnica japoneză de curățenie
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui Ilie Năstase arată diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele! Fosta soție a lui...
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
Prosport.ro
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit și o întrebare pe care America nu o mai poate evita
Digi 24
Trump la 80 de ani: un președinte cu o energie remarcabilă vs. un lider îmbătrânit...
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți cumpăra o mașină „interzisă”
Promotor.ro
Mașini care ar fi perfecte pentru România, dar nu se vând la noi. Cum poți...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
go4it.ro
Google face inteligența artificială mai accesibilă și pentru posesorii de telefoane ieftine
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei. Care este motivul
Gandul.ro
Cutremur pe piața bancară românească. 10 bănci amendate de Consiliul Concurenței cu 3,73 miliarde lei....
ULTIMA ORĂ
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
Câți iubiți a avut, de fapt, Ramona Olaru. Vedeta de la Neatza a spus adevărul despre relațiile ei
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
LIVE VIDEO. Cine a câștigat Survivor 2026 si cei 100.000 euro. Urmărește AICI marea finală
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ...
Andreea Bostănică explică începuturile scandalului cu Iuliana Beregoi: „Eu o admiram, ea mă vedea ca pe o concurenţă”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Laurette, din nou pe masa de operație. Vedeta trece prin momente grele: „Sper să fie ultima intervenție”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Adio tocuri și fițe! Andreea Tonciu, de nerecunoscut într-un mall din Capitală
Vezi toate știrile