Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată. Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong

În 2026, insula Thassos intră într-o nouă etapă turistică, fiind promovată tot mai intens ca destinație premium, în contrast cu litoralul românesc unde tarifele pentru un șezlong ajung vara la 15–50 de lei pe zi.

Modelul grecesc funcționează diferit: accesul la șezlong este gratuit, dar condiționat de o consumație minimă, ceea ce schimbă complet modul în care turiștii își calculează bugetul.

Vacanțele în Thassos, mai scumpe ca niciodată

Pe plajele din Thassos, inclusiv la renumitul beach bar Scala, turiștii trebuie să facă o achiziție de minimum 30 de euro de persoană, echivalentul a aproximativ 160 de lei. Pentru mulți români, această regulă a devenit subiect de discuție aprinsă în grupurile de vacanță.

„Consumație obligatorie 30€/pers în primul rând de șezlonguri!!”, a transmis un internaut pe un grup de profil, reacție care reflectă surpriza multor vizitatori.

Românii plătesc tot mai mult pentru șezlong

Chiar și așa, insula continuă să atragă datorită peisajelor spectaculoase și atmosferei autentice. Printre locurile considerate obligatorii de vizitat se numără plajele cu marmură, Paradise Beach și Golden Beach, dar și zonele montane care păstrează farmecul tradițional elen.

Satul Theologos rămâne cel mai cunoscut pentru arhitectura sa și gastronomia locală, iar alte sate precum Panagia, Kastro, Kazaviti, Kallirachi sau Sotiros completează experiența culturală a insulei. Cascadelor din apropiere, precum cele de la Kastro, Maries sau Theologos, li se acordă aceeași atenție de către turiștii care caută zone naturale nealterate.

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Una dintre cele mai mici țări din Europa vrea să devină destinație de vacanță. Turiștii stau prea puțin