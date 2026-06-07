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Una dintre cele mai mici țări din Europa vrea să devină destinație de vacanță. Turiștii stau prea puțin

De: Emanuela Cristescu 07/06/2026 | 16:25
Una dintre cele mai mici țări din Europa vrea să devină destinație de vacanță. Turiștii stau prea puțin
Andorra. Sursa foto Freepik
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Una dintre cele mai mici țări din Europa s-a săturat ca turiștii să plece după doar câteva ore. Acum încearcă să le schimbe planurile și îi invită să-și petreacă vacanța aici. Are munți spectaculoși, sute de kilometri de pârtii și promite un lucru tot mai rar: liniște.

În timp ce orașe precum Barcelona, Veneția sau Amsterdam încearcă să scape de valurile de turiști, Andorra trăiește un scenariu complet diferit. Micul principat din Munții Pirinei nu este sufocat de vizitatori, ci încearcă din răsputeri să-i facă să rămână mai mult de o zi.

Turiștii nu prea vin aici

Autoritățile au decis că este momentul pentru o schimbare radicală de imagine și au lansat o campanie prin care vor să demonstreze că Andorra înseamnă mult mai mult decât o simplă escală între Franța și Spania.

„La noi nu există aglomerație, iar natura este la fel de frumoasă ca în Elveția”, este mesajul autorităților din Andorra.

Puțini știu că peste 90% din suprafața Andorrei este acoperită de munți, păduri și pajiști alpine. Practic, oriunde privești vezi peisaje spectaculoase și trasee care îi atrag pe iubitorii de natură.

Andorra
Andorra. Sursa foto Freepik

Țara ascunde nu mai puțin de 65 de vârfuri care depășesc 2.000 de metri altitudine. Cel mai înalt dintre ele, Coma Pedrosa, urcă până la 2.946 de metri și oferă panorame impresionante.

Ca și cum asta nu ar fi suficient, aproximativ 10% din teritoriul statului este protejat de UNESCO, un procent uriaș pentru o țară atât de mică. În plus, Andorra se laudă și cu o densitate impresionantă de muzee, fiind depășită doar de Vatican.

Dacă vara mizează pe drumeții și aer curat, iarna toate privirile se mută spre stațiunile de schi.

Andorra pune la dispoziția turiștilor peste 300 de kilometri de pârtii perfect întreținute, iar altitudinea medie de aproape 2.000 de metri face ca sezonul de schi să fie unul dintre cele mai apreciate din zonă.

În locul cozilor interminabile și al stațiunilor sufocate de turiști, vizitatorii găsesc liniște, peisaje spectaculoase și văi care par desprinse din cărțile poștale.

De ce merită vizitată Andorra

Deși ocupă doar 468 de kilometri pătrați și are aproximativ 84.000 de locuitori, Andorra vine cu mai multe surprize. Capitala Andorra la Vella este cea mai înaltă capitală din Europa, fiind amplasată la 1.023 de metri altitudine.

În același timp, principatul este unul dintre locurile preferate de pasionații de shopping. Motivul? TVA-ul este de doar 4,5%, iar numeroși turiști profită de prețurile avantajoase. Statul are și un sistem politic rar întâlnit în lume, fiind condus simbolic de doi co-prinți: episcopul spaniol de Urgell și președintele Franței.

Deși este a șasea cea mai mică țară din Europa, Andorra nu mai vrea să fie locul în care turiștii opresc doar pentru câteva ore înainte de a-și continua drumul.

Prin noua campanie, autoritățile încearcă să transforme micul principat într-o destinație de vacanță în adevăratul sens al cuvântului, mizând pe natură, sporturi de iarnă, patrimoniu și liniștea pe care tot mai puține locuri din Europa o mai pot oferi.

VEZI ȘI: Greșeala unor turiști le poate aduce 30 de ani de închisoare în Turcia. Ce au descoperit polițiștii în bagajele lor

Șezlongul costă doar 1 euro în această destinație de vacanță. Turiștii europeni aleg tot mai des această țară

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