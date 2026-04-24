Babs, luată prin surprindere de nunta lui Dorian Popa. Ce i-a transmis fostului iubit în ziua cea mare: „Dacă ei cred în căsătorie…”

E avalanșă de nunți în showbiz! După ce Andreea Bălan și Victor Cornea au spus marele „DA!”, a venit și rândul lui Dorian Popa și Andreei, tinerica care i-a furat mințile și l-a făcut băiat de casă. Artistul face pași spre altar în mare taină alături de viitoarea doctoriță, asta pentru că a ținut data zilei speciale secretă. Zilele trecute, vloggerul a postat primele fotografii din timpul pregătirilor intense, dar nu le-a oferit bomba fanilor. CANCAN.RO a contactat-o pe Babs, fosta iubită a cântărețului, pentru a afla ce părere are despre această schimbare radicală din viața lui.

Babs și Dorian Popa au făcut parte din cuplurile care păreau imposibil de distrus. După o relație care a durat mai bine de un deceniu, dar care nu a dus la altar, cei doi și-au spus „Adio!”. Cu toate că pe parcursul poveștii cu Claudia Iosif (Babs), Dorian a susținut că un act de căsătorie nu înseamnă nimic pentru el și că nu este adeptul acestui pas, tinerica Andreea a venit în viața artistului și i-a schimbat setările din fabrică.

Babs, luată prin surprindere de nunta lui Dorian Popa

După aproape doi ani de relație, Dorian Popa și Andreea fac marele pas și își promit iubire eternă. Viața artistului este complet schimbată de când a cunoscut-o pe încă studenta la medicină. Dacă înainte nu își dorea copii și nu voia să audă de căsătorie, planurile s-au dat peste cap total după apariția frumoasei șatene. Este bine știut deja faptul că Dorian Popa a renunțat la stilul său vechi de viață și a mărturisit că își dorește un copil. Dar pentru că vrea să le facă pe toate ca la carte, artistul își dorește să nu sară etape importante. Prin urmare, mai întâi nuntă, după botez!

Babs a fost luată prin surprindere de CANCAN.RO și era total neinformată în legătură cu faptul că fostul ei partener se căsătorește astăzi. Vizibil dezinteresată, frumoasa brunetă le-a transmis un mesaj celor doi porumbei.

„Nu aveam de unde să știu. Nu mă interesează, este trecut. Dacă ei cred în căsătorie, le doresc să le fie bine, să fie înțelepți amândoi, să fie fericiți și casă de piatră.”, a spus Babs pentru CANCAN.RO.

