Dorian Popa se căsătorește azi, în secret. Primele imagini au scăpat pe internet

Anunț important în showbiz-ul românesc! Dorian Popa și iubita lui, Andreea, se căsătoresc astăzi. Evenimentul a fost pregătit cu mare discreție, urmând ca cei doi să își unească destinele în fața lui Dumnezeu.

A sosit ziua cea mare pentru celebrul vlogger și partenera sa! Dorian și Andreea vor ajunge în cursul zilei de astăzi în fața altarului. Cei doi îndrăgostiți au organizat evenimentul în mare secret. Chiar și așa, au apărut primele imagini în mediul online.

Decor desprins din basme

Evenimentul de nuntă al lui Dorian Popa cu Andreea va avea loc într-un cadru spectaculos din Buftea, pe malul lacului. Locul ales pentru ceremonie este amenajat într-un stil de poveste, cu numeroși trandafiri albi care vor transforma atmosfera într-una elegantă și deosebit de romantică, așa cum reiese și din imaginile apărute deja.

Dorian Popa și Andreea au fost implicați activ în ultimele pregătiri pentru eveniment, fiind prezenți chiar la locația unde va avea loc petrecerea. Artistul a adoptat deja o apariție mai elegantă, pregătindu-se pentru rolul de mire, lucru care a atras atenția fanilor obișnuiți cu stilul său relaxat.

Cu o zi înainte de nuntă, acesta a oferit și o surpriză urmăritorilor săi, arătând detalii despre inelul de logodnă al soției, dar și verigheta spectaculoasă, decorată cu pietre prețioase.

Dorian Popa a vorbit despre unul dintre cele mai importante momente din viața sa. El a precizat că evenimentul va avea un caracter restrâns, cu invitați doar din cercul apropiat al cuplului. Artistul a mărturisit că își dorea inițial să organizeze nunta în curtea propriei locuințe, însă planul a fost schimbat din cauza unor lucrări de renovare aflate în desfășurare.

„Mergem pe o variantă de eveniment cu număr de invitați restrâns, pentru că nu am vrea să fie ceva prea mare, la care să nu ne putem bucura și să se transforme în clasica nuntă prin care treci ca gâsca prin apă. Plecasem inițial de la ideea de a face acasă, dar mi-am dat seama că nu voi fi gata cu renovările pe care le fac în curte acum. Au trecut șase anișori de când stau în Domnești, și deja e nevoie de o renovare în curte”, a declarat Dorian Popa, pentru antenastars.ro.

