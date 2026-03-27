Meniul de nuntă al lui Dorian Popa și al Andreei. Ce preparate sofisticate vor servi invitaților

Dorian Popa și partenera sa, Andreea, se află în plin proces de organizare a unuia dintre cele mai importante momente din viața lor. După cererea spectaculoasă în căsătorie, făcută în urmă cu câteva luni pe o plajă exotică, cei doi se pregătesc acum pentru o nuntă fastuoasă.

Cei doi viitori soți pun la punct ultimele detalii ale evenimentului și au dezvăluit deja meniul pregătit pentru invitați. Dorian și Andreea au acordat atenție fiecărui aspect, dorindu-și ca toți cei prezenți să se bucure de preparate proaspete și de o experiență culinară memorabilă.

Dorian Popa şi iubita sa, Andreea, îşi pun pirostriile

Logodna a avut loc în Maldive, într-un decor de poveste, unde Dorian a surprins-o pe Andreea cu o cerere de neuitat. Acum, cuplul se apropie de momentul în care vor deveni oficial soț și soție și se asigură că fiecare detaliu este perfect pentru a transforma ziua nunții într-o amintire de neprețuit.

Meniul ales pentru nuntă este unul de fine dining, conceput special pentru evenimentul lor, cu preparate rafinate și combinații culinare elaborate. Cei doi au testat deja preparatele și s-au declarat încântați de rezultat.

Printre aperitivele sofisticate se regăsesc combinații precum bază de cartof mov cu caracatiță și muștar bijon, blinis cu cerneală de sepie, cremă de brânză și icre de somon, dar și cartof rosty cu piept de rață afumat și dulceață de ceapă.

Meniul continuă cu mozzarella buffala, ravioli cu homar, tempura de brie cu guacamole și avocado, black cod de Alaska cu risotto sălbatic și alge marine.

Invitații vor avea parte și de preparate premium precum Saint-Jacques cu piure de țelină, pesto de busuioc, perine de foie gras cu dulceață de afine și fistic, dar și bruschete cu migdale.

La felurile principale, mirii au optat pentru cotlet de miel din Noua Zeelandă, servit cu sparanghel blanșat și piure de cartofi, dar și vită argentiniană cu sos demiglas și piure aromat cu trufe.

Ce conţine meniul de nuntă

Decorul a fost coordonat chiar de Andreea, care a ales un stil minimalist, elegant, cu mese dispuse în formă de S, pentru un efect vizual aparte.

Pregătirile se apropie de final, iar emoțiile cresc pe măsură ce ziua cea mare se apropie. Cei doi așteaptă cu nerăbdare cununia religioasă și petrecerea alături de cei dragi.

„Urmează! Suntem în emoțiile pregătirilor, le mulțumim celor care sunt alături de noi.”, a spus Dorian Popa, subliniind importanța sprijinului primit din partea apropiaților.

Artistul a precizat că nunta va fi una restrânsă, dedicată celor mai apropiați oameni din viața lor.

„Avem o mână de invitați, suntem doar 90, pentru că vrem să fie între cei mai apropiați dintre cei apropiați, așteptăm momentul cu sufletul la gură, sperăm să fie frumos, sperăm să ne ajute Dumnezeu cu vreme frumoasă și, în rest, abia așteptăm să fim, oficial, domnul și doamna Popa. Asta ne dorim, să fim o familie și pe viitor să se și completeze familia și ne bucurăm că s-a ajuns și la acest moment”, a declarat Dorian Popa.

