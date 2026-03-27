Dorian Popa și logodnica lui se căsătoresc! Cum va arăta marele eveniment și ce preparate inedite au ales

De: Andreea Stăncescu 27/03/2026 | 09:38
Dorian Popa și Andreea, pregătiri pentru nuntă / Sursa foto: Social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
11 poze
Vezi galeria foto

Dorian Popa și logodnica sa, Andreea, au anunțat că se pregătesc de unul dintre cele mai importante momente din viața lor: nunta. Deși unii au crezut inițial că totul este doar o strategie de marketing, artistul a confirmat cu entuziasm că se căsătoresc. Viitorii miri își doresc un eveniment deosebit, unde vor avea numeroși invitați de seamă. 

Dorian Popa și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an. După ce influencerul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, într-un cadru de poveste, acum a sosit momentul pentru nuntă.

„Unii au zis că e vrejeală, unii au zis că e doar de marketing. Dar ce credeți? Ne cătătorim!”, au spus cei doi înainte de a arăta sala de evenimente.

Cei doi au început organizarea evenimentului până la cel mai mic detaliu și au ales să colaboreze cu o echipă de specialiști, astfel încât totul să iasă impecabil. Chiar dacă data oficială a nunții nu a fost încă anunțată, pregătirile sunt în toi, iar primele imagini dezvăluite arată un decor spectaculos, dominat de eleganță și rafinament.

Locația aleasă în Buftea i-a cucerit pe miri încă de la început. Decorul este unul de poveste, bazat pe tonuri de alb, completate de accente aurii. Nu mai puțin de 25.000 de trandafiri albi, aduși special din Olanda, vor împodobi sala, fiecare masă fiind decorată cu cilindri eleganți în care sunt așezate florile. Tacâmurile aurii și farfuriile transparente completează atmosfera luxoasă, creând un cadru demn de un eveniment exclusivist.

Sursa foto: Tiktok

Ce meniu au ales cei doi

Un alt aspect important al nunții îl reprezintă meniul, care nu va fi unul clasic, ci inspirat din zona de fine dining. Dorian Popa a prezentat mai multe opțiuni sofisticate, explicând că și-a dorit ceva special pentru invitați. Printre preparate s-au numărat combinații inedite, precum bază de cartofi cu caracatiță și muștar Dijon, blinis cu cremă de brânză și icre de somon sau piept de rață afumat cu dulceață de ceapă.

Lista continuă cu preparate rafinate precum foie gras cu dulceață de afine și fistic, ravioli cu homar, brie în tempura cu guacamole și chiar specialități premium precum pește de Alaska cu risotto sălbatic. Pentru felul principal, mirii au ales preparate precum cotlete de miel din Noua Zeelandă sau mușchi de vită argentiniană cu sos demi-glace și piure de cartofi cu trufe. Dorian Popa încă nu este sigur dacă aceste preparate vor fi pe masă sau vor mai exista câteva modificări pentru a fi pe placul tuturor invitaților.

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa aplică regula „Soție fericită, viață liniștită”. Am aflat cine conduce, la propriu, în relația lor

Cum arată casa din Snagov în care Bisoi locuiește cu chirie? Investiția se ridică la 2 milioane de euro

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie 2026
Știri
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27…
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională
Știri
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără…
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de...
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt
Gandul.ro
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei,...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Adevarul
Domeniile care caută cu disperare specialiști. Ce salarii le oferă
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor...
Parteneri
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi copii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alt divorț neașteptat în showbiz! Vedeta care s-a despărțit în mare secret! Au împreună doi...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
Click.ro
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt...
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Digi 24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a...
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
Digi24
Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat...
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
go4it.ro
Scule Parkside fără fir la reducere în catalogul Kaufland. Cea mai căutată este deja indisponibilă
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net, Dona și Sensiblu. Câți bani primesc lunar, de fapt
Gandul.ro
Ce salarii au, în 2026, farmacistele de la Dr. Max, Catena, Farmacia Tei, Help Net,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie ...
Fenomen astrologic rar: se încheie ciclul de 7 ani! Cum se vor schimba viețile zodiilor, de pe 27 aprilie 2026
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără ...
Reguli noi pentru admiterea la liceu! Cine sunt elevii care pot intra direct în clasa a IX-a fără Evaluare Națională
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
După Valentin Sanfira și Codruța Filip se despart și ei? Mesajul bizar transmis de Claudia Puican
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit ...
Dramă în Dâmbovița. S-a activat Planul Roșu de intervenție, după ce un microbuz școlar s-a ciocnit cu un tir
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Nu-i mai pasă că a fost părăsit! Valentin Sanfira: ”Sunt fericit”
Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”
Oana Ciocan a recunoscut că ascundea bani de Jador, în timpul relației: ”Simțeam eu”
Vezi toate știrile