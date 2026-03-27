Dorian Popa și logodnica lui se căsătoresc! Cum va arăta marele eveniment și ce preparate inedite au ales

Dorian Popa și logodnica sa, Andreea, au anunțat că se pregătesc de unul dintre cele mai importante momente din viața lor: nunta. Deși unii au crezut inițial că totul este doar o strategie de marketing, artistul a confirmat cu entuziasm că se căsătoresc. Viitorii miri își doresc un eveniment deosebit, unde vor avea numeroși invitați de seamă.

Dorian Popa și Andreea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an. După ce influencerul a cerut-o în căsătorie pe iubita lui, într-un cadru de poveste, acum a sosit momentul pentru nuntă.

„Unii au zis că e vrejeală, unii au zis că e doar de marketing. Dar ce credeți? Ne cătătorim!”, au spus cei doi înainte de a arăta sala de evenimente.

Cei doi au început organizarea evenimentului până la cel mai mic detaliu și au ales să colaboreze cu o echipă de specialiști, astfel încât totul să iasă impecabil. Chiar dacă data oficială a nunții nu a fost încă anunțată, pregătirile sunt în toi, iar primele imagini dezvăluite arată un decor spectaculos, dominat de eleganță și rafinament.

Locația aleasă în Buftea i-a cucerit pe miri încă de la început. Decorul este unul de poveste, bazat pe tonuri de alb, completate de accente aurii. Nu mai puțin de 25.000 de trandafiri albi, aduși special din Olanda, vor împodobi sala, fiecare masă fiind decorată cu cilindri eleganți în care sunt așezate florile. Tacâmurile aurii și farfuriile transparente completează atmosfera luxoasă, creând un cadru demn de un eveniment exclusivist.

Ce meniu au ales cei doi

Un alt aspect important al nunții îl reprezintă meniul, care nu va fi unul clasic, ci inspirat din zona de fine dining. Dorian Popa a prezentat mai multe opțiuni sofisticate, explicând că și-a dorit ceva special pentru invitați. Printre preparate s-au numărat combinații inedite, precum bază de cartofi cu caracatiță și muștar Dijon, blinis cu cremă de brânză și icre de somon sau piept de rață afumat cu dulceață de ceapă.

Lista continuă cu preparate rafinate precum foie gras cu dulceață de afine și fistic, ravioli cu homar, brie în tempura cu guacamole și chiar specialități premium precum pește de Alaska cu risotto sălbatic. Pentru felul principal, mirii au ales preparate precum cotlete de miel din Noua Zeelandă sau mușchi de vită argentiniană cu sos demi-glace și piure de cartofi cu trufe. Dorian Popa încă nu este sigur dacă aceste preparate vor fi pe masă sau vor mai exista câteva modificări pentru a fi pe placul tuturor invitaților.

