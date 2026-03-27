Cum arată casa din Snagov în care Bisoi locuiește cu chirie? Investiția se ridică la 2 milioane de euro

Locuința în care Bisoi Petruț-Cristian stă în prezent a devenit un subiect intens discutat în mediul online, mai ales după ce imaginile din interiorul și exteriorul proprietății au început să circule pe rețelele sociale.

Casa se află în zona Snagov, una dintre cele mai exclusiviste regiuni rezidențiale din apropierea Capitalei, cunoscută pentru vilele impunătoare, liniștea zonei și accesul direct la lac.

Cum arată casa din Snagov în care Bisoi locuiește cu chirie

Chiar dacă nu este proprietarul imobilului, creatorul de conținut locuiește aici cu chirie, iar valoarea estimată a investiției depășește două milioane de euro, potrivit informațiilor vehiculate în spațiul public.

Proprietatea impresionează prin arhitectura modernă, spațiile vitrate ample și designul minimalist, caracteristici care se regăsesc în majoritatea caselor de lux construite în ultimii ani în această zonă.

Curtea generoasă, piscina exterioară și terasa cu vedere spre lac sunt elemente care contribuie la atmosfera exclusivistă a locuinței. Interiorul este amenajat în stil contemporan, cu mobilier în nuanțe neutre, finisaje premium și zone largi dedicate relaxării, lucru care se potrivește perfect cu stilul de viață pe care Bisoi îl promovează în mediul online.

Investiția se ridică la 2 milioane de euro

Vloggerul a devenit cunoscut pentru aparițiile sale energice și pentru modul direct în care își prezintă viața de zi cu zi. Popularitatea lui a crescut rapid datorită colaborărilor cu nume sonore din online, precum Dorian Popa, dar și datorită participării în proiecte video urmărite de milioane de tineri, cum ar fi producția „Fugiți de acasă”, realizată de Selly.

De asemenea, prezența sa constantă în vloguri, provocări și materiale virale l-a transformat într-unul dintre cei mai vizibili creatori de conținut din România.

Pe lângă activitatea din mediul digital, Bisoi este recunoscut și pentru pasiunea sa pentru automobile. Colecția sa de mașini, formată din modele puternice și costisitoare, a atras atenția publicului și a contribuit la consolidarea imaginii sale de influencer cu un stil de viață extravagant.

