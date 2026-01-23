Bisoi Petruț și-a recuperat permisul de conducere, dar a primit o nouă lovitură. Ce a pățit vloggerul

Bisoi Petruț și-a recuperat permisul. Vloggerul a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a postat și o imagine edificatoare. Vestea dată de Bisoi Petruț nu a lăsat pe nimeni indiferent. Unii l-au felicitat, în timp ce alții susțin că actul din fotografie nu îi aparține și că a fost împrumutat de la altcineva.

Bisoi Petruț a primit un an și 10 luni de închisoare cu suspendare, după ce în urmă cu un an și jumătate a participat, alături de câțiva prieteni, la curse ilegale de mașini pe drumurile publice. Anchetatorii s-au sesizat în urma clipurile video postate chiar de vlogger pe YouTube.

Bisoi Petruț și cursele ilegale de mașini

În acele filmulețe, prietenul lui Dorian Popa lua parte la curse auto ilegale alături de alți patru inculpați. Polițiștii au constat că Bisoi Petruț se deplasa cu o viteză de 169 km/h. Probele care l-au încriminat se aflau chiar în telefonul pe care îl avea asupra lui. Ba mai mult, procurorii au constatat că influencerul a făcut declarații false în timpul audierilor.

În perioada de supraveghere, Bisoi trebuie să aibă un comportament fără reproș și să respecte mai multe reguli stricte. Influencerul trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Argeș, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe dacă își schimbă domiciliul sau locul de muncă. Altfel, riscă închisoarea.

Bisoi Petruț, părăsit de colaboratorul lui

Bisoi Petruț a mai avut parte de o surpriză neplăcută după problemele cu justiția. Colaboratorul lui de lungă durată, Mocioiu, a ales să părăsească echipa. Acesta a susținut că pleacă singur pe un alt drum deoarece vrea să încerce și altceva.

„Eu am ales să părăsesc echipa și să merg pe drumul meu, să îmi fac canalul meu de YouTube și să încerc și eu treaba asta. Nu este cu răutate față de el, doar vreau să încerc și eu treaba asta”, a spus Mociuiu, într-un videoclip.

Bisoi Petruț a reușit să se impună în mediul online și să ajungă la un stil de viață extravagant în urma banilor opțiuni. El a făcut întotdeauna paradă cu mașinile sale luxoase, dar a reușit să atragă un val amplu de critici datorită scandalului în care a fost implicat.

